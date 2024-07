Claudia Alencar volta a ser internada após novo diagnóstico

A atriz Claudia Alencar, que completa nesta sexta-feira, 12, foi internada novamente após um diagnóstico de trombose profunda

O estado de saúde da artista estava estável, mas na última segunda-feira, 08, seu quadro se agravou, e os médicos optaram por uma nova internação. Segundo a equipe médica, Claudia está em repouso e sendo tratada com anticoagulantes.

"A expectativa de recuperação desta nova internação será mais rápida, permitindo seu retorno para casa em prazo bem mais curto. Claudia se encontra animada e bastante cooperativa com o programa de recuperação", informou o boletim médico emitido pelo Hospital Samaritano Barra.

O que aconteceu com Claudia Alencar?

Ela foi foi internada pela primeira vez no dia 17 de dezembro, cerca de um mês após fazer uma cirurgia na coluna. Ela foi diagnosticada com quadro de infecção bacteriana grave e precisou passar por um procedimento cirúrgico na coluna para que os médicos pudessem identificar as novas bactérias.

Claudia recebeu alta hospitalar em junho deste ano após ficar seis meses internada. Em um boletim médico, o Hospital Placi Barra informou que ela fez um tratamento para controlar a dor e de reabilitação motora.

O último trabalho de Claudia Alencar na TV foi em 2017, em que ela fez uma participação especial na novela Rock Story, exibida pela Rede Globo. Recentemente, ela foi chamada para atuar em Beleza Fatal, novela da HBO Max, mas precisou deixar o elenco.

Ao longo de sua trajetória artística, a estrela foi considerada um símbolo sexual nas décadas de 1980 e 1990. Na TV, ela atuou em várias novelas, como Fera Ferida,Malhação, Porto dos Milagres, Kubanacan, Prova de Amor, Os Mutantes e mais.