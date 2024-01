Chris Hemsworth abre o coração e fala sobre preventivão contra Alzheimer

Conhecido por interpretar o Thor nos cinemas, Chris Hemsworth, revelou que tem cópias do gene que aumenta o risco de desenvolver a doença

Chris Hemsworth vem vivendo uma batalha preventiva contra o Alzheimer, doença que é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em pessoas de idade avançada. O astro da Marvel conhecido como o Thor do cinema, descobriu em 2022 que tem o gene que aumenta de oito a 10 vezes os riscos de uma pessoa desenvolver a doença e, desde então, vem promovendo mudanças em seu estilo de vida para diminuir suas chances de ter Alzheimer.

Ele gravava a série Limitless with Chris Hemsworth, uma produção da NatGeo sobre longevidade quando fez o teste genético. O exame revelou que o astro tem duas cópias do gene APOE e4, ligado ao risco maior de ter Alzheimer. A notícia foi um choque para o ator, mesmo sabendo que é possível ter gene de alto risco sem desenvolver a doença e vice-versa.

“Você está constantemente pensando que viverá para sempre, especialmente quando jovem. Então, saber que isso poderia ser o que poderia acabar comigo foi tipo, uau, isso meio que me surpreendeu”, contou o ator, “Foi um bom chute na bunda e um lembrete para fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ter a melhor chance de lutar [contra a doença se ele desenvolver Alzheimer]. Qualquer trabalho que estou fazendo para a saúde do meu cérebro beneficia o resto do meu corpo – nós o transformamos em algo positivo", revelou em entrevista.

Hemsworth pensou se incluiria os resultados do teste na série e decidiu que compartilhar sua história ajudaria outras pessoas a também se cuidarem mais e a procurarem entender melhor como funciona o corpo e o cérebro e passou a ter uma nova rotina em seu dia a dia:

“Estou incorporando mais solidão à minha vida. Sempre fui bastante consistente com meus compromissos de exercícios, mas ultimamente tenho realmente sentido a importância de reservar um tempo para mim mesmo", disse o ator, que faz muita meditação e trabalho respiratório, principalmente durante as rotinas de sauna e banho de gelo”, contou

Ele também mudou sua abordagem em relação ao sono e ao uso de aparelhos eletrônicos como o celular, tentando ficar longe das telas uma hora antes de dormir. Hemsworth também decidiu não ficar remoendo as coisas e se dedicar mais à sua família.

“Isso [o risco aumentado de ter Alzheimer] me fez pensar sobre meus filhos e como eles estão crescendo e as coisas estão mudando tão dramaticamente, e eu quero sentar, quero absorver isso. Não quero mais correr. Quero estar bem aqui e apreciar tudo o que está diante de mim", finalizou.