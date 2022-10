Chay Suede se refresca no mar em dia de sol no Rio de Janeiro e exibe o físico

Ator de 'Travessia', Chay Suede também aproveitou para treinar boxe no Arpoador

O galã de 'Travessia' Chay Suede (30) aproveitou o dia de sol na cidade do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 13, para se exercitar ao ar livre. O ator treinou boxe com seu personal trainer na praia do Arpoador, na zona sul carioca e depois se refrescou no mar. Ele foi flagrado em cliques que mostram suas tatuagens pelo corpo e a boa forma conquistada por meio da prática de atividades físicas.

Nas fotos, Chay sorri para o fotógrafo e depois deixa a praia utilizando bermuda estampada, chinelo, camiseta e sacola de praia com seu tênis, as luvas de boxe e outros pertences.

Ator Chay Suede se refresca no mar do Rio de Janeiro após treino de boxe. Foto: Dan Delmiro/Agnews

Chay sorri para a câmera após ser flagrado por fotógrafo. Foto: Dan Delmiro/Agnews

O físico de Chay

O ator tem causado repercussão nas redes sociais desde esta quarta-feira (12), quando foram ao ar as cenas de amor que envolviam o personagem dele, Ari, com Brisa, interpretada por Lucy Alves. Os telespectadores e internautas elogiaram o físico de Chay e o nome dele ficou em 9º lugar entre os assuntos mais citados no Twitter nesta quinta-feira (13), pela manhã.

Paixão pelo Boxe

Natural do Espírito Santo, Chay declarou que se encantou pelo boxe depois que se mudou para a capital paulista há alguns anos, onde mora com a esposa, Laura Neiva (29) e o casal de filhos, Maria (03) e José (11 meses).

Antes de criar o hábito de treinar, Chay pesava cerca de 65 kg — hoje, o ponteiro da balança subiu para 80. De acordo com ele, os exercícios fazem muito bem, tanto para o corpo, quanto para a mente.

Treino de boxe de Chay nesta quinta-feira (13), no Rio de Janeiro. Foto: Dan Delmiro/Agnews

Convite a Whindersson Nunes

Chay já foi visto praticando boxe em maio deste ano em uma praça no Alto de Pinheiros, em São Paulo (capital). Na mesma época, ele protagonizou um momento divertido com Whindersson Nunes (27), o humorista abriu a conversa no Instagram com o ator dois anos após receber um convite para um treino do esporte, e a reação divertiu os fãs.

"Foi mal. Tava dormindo, acordei agora", brincou Whindersson. Na resposta, o ator manteve o convite: "Dois aninhos de atraso, mas tá bom. Vamos nessa!".