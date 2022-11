Carol Borba conta seus cuidados com o corpo pós-gestação

Mãe de Diana, Carol Borba revela sua rotina fitness após o nascimento da primeira filha: 'Não estou ficando com neuras'

CARAS Digital Publicado em 02/11/2022, às 18h33

A influenciadora digital e educadora física Carol Borbaé mãe da pequena Diana e está lidando com os cuidados com seu corpo pós-gestação. Ela revelou que busca uma rotina saudável para recuperar o seu corpo depois de gerar a primeira filha, mas não tem o desejo de fazer dietas ou treinar todos os dias. A estrela afirmou que sua prioridade é o cuidado com a filha e manter uma rotina saudável.

Carol Borba segue com a amamentação em livre demanda e cuida do seu corpo dentro do possível em uma rotina fitness adaptada para a nova fase de sua vida. “Eu buscava comer o mais correto possível e não faltar nos treinos, mas agora ela é prioridade! Estou me permitindo e não estou ficando com neuras. Diminui bastante a quantidade de treinos, mas quando a neném me chama eu fico com ela e não treinar”, afirmou.

A nova rotina alimentar da influenciadora conta com aveia para facilitar o intestino, muita água, muito suco e frutas. As únicas restrições são os alimentos que podem dar cólica na filha recém-nascida. Além disso, sempre que consegue, ela vai à academia para treinar mais leve.

Carol Borba é casada com o nutricionista Rafael Domingues e contou que os dois ainda não decidiram se vão ter mais filhos ou não. “A gente não pensava em ter filhos, mas foi uma benção e é um amor divino que é difícil de explicar. Um vazio que eu não sabia que eu tinha. Não consigo pensar na minha vida sem ela. É tão maravilhoso que a gente passa a pensar em ter outro filho sim, mas ainda não conversamos sobre. Vou fazer 37 anos em novembro e sei que tem que estruturar isso logo para não deixar muito mais para frente e as coisas complicarem ou até mesmo perder a coragem”, afirmou.