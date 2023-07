Cara Delevingne celebra um ano de sobriedade: ‘Não tem sido fácil’

Em entrevista recente, Cara Delevingne falou sobre sua nova rotina e qualidade de vida

Em entrevista recém-publicada na versão britânica da revista Elle, Cara Delevingne comemorou um ano de sobriedade. Durante a entrevista a modelo e atriz ressaltou a dificuldade de se manter distante de seus vícios, mas também disse estar feliz em relação à sua qualidade de vida.

“Não tem sido fácil”, disse Delevingne quando foi perguntada sobre sua sobriedade. “Mas nunca houve nenhum momento no qual pensei, ‘isso não vale a pena’. Está valendo a pena cada segundo. Eu não sei o que seria preciso para desistir. Eu estou estável. Eu estou mais calma”.

Na mesma entrevista ela também se disse feliz por ter falado abertamente sobre seus vícios no início de 2023: “Por um longo período a minha sensação era de estar me escondendo das pessoas que se interessavam por mim. Aí finalmente me senti livre, podendo ser eu mesma, integralmente”.

Delevingne deu início ao seu tratamento pouco depois de causar comoção na internet ao ser flagrada por paparazzi em meio a comportamentos erráticos no Van Nuys Airport, em Los Angeles, em julho de 2022. Ela aceitou a ajuda oferecida por amigos e foi internada em uma clínica de reabilitação.

A artista disse que as fotos acabaram servindo para ela mesma como um “choque de realidade”. Ela falou que as imagens a deixaram com o “coração partido” ao se ver em um “momento tão ruim”.

Para a Vogue americana, em março deste ano, a atriz, de 30 anos, já havia revelado que estava vivendo um processo de recuperação do vício em drogas. Ainda segundo Cara, ele teve depressão em diversos momentos da vida, mas se intensificou em 2020, com o isolamento por conta da pandemia de Covid-19.

Sobre o futuro, Cara revelou que deseja ter um filho: "O trabalho é extremamente importante, mas é secundário porque meu autotrabalho é a coisa mais importante. Alem disso, eu quero um filho desde os 16 anos. Eu quero tanto bebês. Antes, eu não estava pronta, é claro - só queria substituir a necessidade de cuidar da minha mãe por um filho meu", revelou.

Desde janeiro de 2023, Delevingne está em um relacionamento com a cantora inglesa Minke. As duas foram fotografadas recentemente trocando beijos enquanto assistiam a uma partida do Torneio de Tênis de Wimbledon.