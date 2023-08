Cara de Sapato passa por cirurgia após sofrer lesão: “Me arrisquei”

Lutador Cara de Sapato retorna ao Brasil para realizar procedimento cirúrgico e atualiza estado de saúde

O lutador de MMA e ex-participante do Big Brother Brasil, Antônio Cara de Sapato Jr, retornou ao solo brasileiro na última sexta-feira, 11, para passar por cirurgia após ter sofrido uma lesão grave durante um combate. Em comunicado, a assessoria do atleta atualizou o estado de saúde após o procedimento cirúrgico.

No ano passado, Sapato participou de uma luta que resultou em uma lesão no joelho direito, com rompimento dos ligamentos, lesão de menisco e rompimento da cartilagem. Ele chegou a passar por uma operação para correção do ferimento, mas a má cicatrização fez com que o atleta fosse parar na mesa de cirurgia novamente.

Segundo a equipe de Sapato, o joelho lesionado voltou a incomodá-lo e atrapalhar seu desempenho em treinos recentes nos Estados Unidos, por isso, ele decidiu passar por uma nova intervenção em sua terra natal. Ainda conforme informações divulgadas pela assessoria, a cirurgia correu bem e o atleta já recebeu alta para se recuperar em casa.

Inclusive, Sapato tranquilizou os fãs ao mandar um recado para atualizar seu estado de saúde: “A cirurgia foi muito bem sucedida, graças a Deus, já estou em casa me recuperando. Foi mais simples do que a que eu tinha realizado no ano passado, até me arrisquei em dar uns passos já”, ele declarou no comunicado.

O ex-Brother também deu mais detalhes sobre o processo de recuperação e garantiu que deve retornar aos combates em breve: “Não sabia que a recuperação seria tão rápida assim, e o médico disse que em 3 ou 4 semanas já consigo estar de volta aos meus treinos”, ele finalizou a declaração e apareceu em um vídeo andando após a cirurgia.

Vale lembrar que o atleta ganhou notoriedade fora dos ringues após participar da edição mais recente do Big Brother Brasil, reality da Globo, em que firmou sua amizade com a grande campeã do programa, a médica Amanda Meirelles.

Cara de Sapato se pronuncia sobre 'romance secreto' com Amanda Meirelles:

Após a notícia de que teria terminado o romance secreto com a campeã do BBB 23, Amanda Meirelles, o lutador de MMA Antonio Cara de Sapato surgiu indignado nas redes sociais na manhã desta quinta-feira, 10, antes de passar por uma cirurgia no joelho. Pelo stories do Instagram, ele decidiu esclarecer os boatos; confira a declaração.