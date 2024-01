Cantor Michael Bolton passa por cirurgia às pressas ao descobrir câncer

O cantor Michael Bolton revela que passou por cirurgia às pressas ao descobrir um câncer e anuncia pausa dos shows

O cantor Michael Bolton precisou passar por uma cirurgia às pressas há poucos dias. Ele contou que foi diagnosticado com um câncer no cérebro e os médicos optaram pela cirurgia para remover o tumor. Agora, o artista está em recuperação e ficará um tempo longe dos palcos.

A notícia foi dada por Michael por meio de um recado aos seus fãs. “Pouco antes das férias de final de ano, descobri que tinha um tumor cerebral, que exigiu uma cirurgia imediata. Graças a minha equipe médica, a cirurgia foi um sucesso. Agora, estou me recuperando em casa e cercado pelo amor e apoio da minha família”, disse ele.

E completou sobre sua pausa na carreira: “É sempre a coisa mais difícil para mim desapontar os meus fãs ou adiar um espetáculo, mas não tenho dúvidas de que estou trabalhando arduamente para acelerar minha recuperação e voltar a cantar em breve. Saiba que estou guardando suas mensagens positivas em meu coração e darei mais atualizações assim que puder. Com amor, MB”.

O cantor tem três filhas, Isa, Holly e Taryn, e seis netos. Em sua carreira, ele já venceu o Grammy.

Atriz da série The Big Bang Theory se livra do câncer

A atriz Kate Micucci, que atuou na série The Big Bang Theory, anunciou que está livre do câncer. Ela foi diagnosticada com um tumor no pulmão há poucos dias e passou por uma cirurgia para removê-lo. Agora, a estrela contou que o procedimento deu certo e ela está livre da doença.

A novidade foi anunciada por ela nas redes sociais. “Olá pessoal. Eu só queria agradecer a todos vocês pelos bons votos e por todo o amor que recebi na semana passada. Significou muito para mim e realmente veio em um momento que eu precisava, então obrigada. Tenho uma ótima notícia: estou livre do câncer”, disse ela.

E completou: “A cirurgia da semana passada foi ótima. Todos os exames mostraram que funcionou, não preciso fazer nenhum outro tratamento. Muito obrigada a todos os meus médicos e enfermeiras e a todos que cuidaram muito bem de mim. E obrigada por descobrir isso cedo, porque tenho muita sorte e sei disso”.