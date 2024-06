Café pode impactar negativamente no tratamento da endometriose; entenda

Em entrevista à CARAS Brasil, o ginecologista Thiers Soares ressalta que cada mulher pode responder de maneira diferente ao consumo de café

O café é tradição na mesa dos brasileiros. Em casa, no trabalho ou na cafeteria, a bebida é bastante consumida pela população, não importa o horário. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), o brasileiro consome, em média, 1.430 xícaras por ano. Mas, apesar de ser muito apreciado, para as mulheres que sofrem com endometriose – condição ginecológica em que o tecido semelhante ao revestimento do útero cresce fora dele –, o café pode causar dores e inflamação.

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico ginecologista Thiers Soares, especialista em endometriose, adenomiose e miomas, explica que os sintomas da endometriose podem variar de leves a graves, e incluem dor pélvica, dor durante as relações sexuais, períodos menstruais intensos e até mesmo infertilidade.

“A cafeína presente no café, e entre outras bebidas, pode aumentar a dor e a inflamação, agravando os sintomas da doença. Além disso, a cafeína pode interferir nos níveis hormonais, afetando o equilíbrio hormonal no corpo, o que é determinante para o manejo da endometriose”, informa.

Para evitar crises de endometriose, é recomendado que mulheres que sofrem com a doença reduzam ou limitem o consumo de cafeína, mas também procurem um especialista para que uma dieta saudável e equilibrada auxilie na redução da inflamação, alivie a dor e regule os níveis hormonais. Desta forma, os sintomas são reduzidos, aumentando a qualidade de vida da paciente.

“Cada mulher é única e pode responder de maneira diferente ao consumo de café e a outros alimentos. Por isso, a importância de procurar um especialista para discutir o caso. Vale lembrar que somente a alimentação não é o suficiente para promover mudanças na saúde da mulher. É necessário buscar um tratamento adequado para cada caso individual”, finaliza Thiers.

Thiers Soares - Doctor Honoris Causa pela Universidade Victor Babes/Romênia; Graduado em Medicina pela Fundação Universitária Serra dos Órgãos (2001), é ginecologista especialista em doenças como Endometriose, Adenomiose e Miomas. Também é médico do setor de endoscopia ginecológica (Laparoscopia, Robótica e Histeroscopia) do Hospital Universitário Pedro Ernesto (Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ); Membro honorário da Sociedade Romena de Cirurgia Minimamente Invasiva em Ginecologia, membro honorário da Sociedade Búlgara de Cirurgia Minimamente Invasiva, membro honorário da Sociedade Romeno-Germânica de Ginecologia e Obstetrícia e membro da diretoria e comitês de duas das maiores sociedades mundiais em cirurgia minimamente invasiva em ginecologia (SLS e AAGL); Foi um dos responsáveis por trazer para o Brasil a técnica de Ablação por Radiofrequência dos Miomas Uterino, um tratamento moderno e eficaz, que causa a destruição térmica de tumores uterino. CRM: 722740-RJ.