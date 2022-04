BBB 22: Reality mostra a trajetória do top 4 ao longo do programa

Em ordem alfabética, o 'BBB 22' fez uma homenagem ao top 4, mostrando a trajetória de cada um ao longo do programa

CARAS Digital Publicado em 25/04/2022, às 00h15

Faltam apenas 2 dias para a Grande Final do BBB 22! Em homenagem ao top 4, por terem chegado tão longe, o reality compilou vídeos da trajetória de cada um na casa e, juntos, conseguiram se emocionar assistindo.

Arthur Aguiar

No vídeo de Arthur Aguiar (33), destacou-se a sua insegurança no início do programa, a dificuldade dos brothers em se relacionar com ele, o seu lado 'jogador', provas vencidas e a sua aceitação por parte do público.

Douglas Silva

Douglas Silva (33) teve sua lembrança destacada desde o momento como ator de filmes a sua desconstrução no reality. Sua dificuldade em separar o jogo das relações pessoais no início, mas conseguir estabilizar isso na amizade com os seus colegas, também se destacaram.

Eliezer

Para Eliezer (31), o programa focou em mostrar o seu laço contruído com os amigos que fez ao longo do programa, sua solidão no momento que eles saíram, seu azar nas provas e sua animação nas festas.

Paulo André

Chegando na final, Paulo André (23) teve sua trajetória pautada em sua o beleza e vigor físico, talento nas provas, relação com Jade Picon (20) e amizade com os colegas do Quarto Grunge.