Bárbara Evans faz procedimento para retirar cisto das costas

Bárbara Evans relata problema com um cisto que apareceu em suas costas: 'Era tipo uma cratera'

A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans surpreendeu seus fãs ao relatar que precisou passar por um procedimento para remover um cisto que apareceu em suas costas. Ela contou que o procedimento foi tranquilo e está bem, mas relatou como o problema apareceu em seu corpo.

"Eu tinha uma espinha nas costas que era tipo uma cratera. Eu ia fazer limpeza de pele, furava, fazia tudo certinho e saía um pouco. Mas era visível um negócio por dentro da pele, uma coisa bizarra. A gente achava que esvaziava, e depois de dois dias estava lá, um negócio gigante nas minhas costas", disse ela.

Então, ela continuou: "É bem feio, então não vou mostrar. Mas vou mostrar depois, quando tirou. É meio nojento. Quem não quiser ver, passa. Ele [o médico] estourou para a gente ver o que tinha dentro".

Bárbara Evans comemora o primeiro aniversário da filha

No início do mês, a modelo Bárbara Evanscomemorou o primeiro aniversário de sua filha, Ayla, frutodo casamento com Gustavo Theodoro. A estrela caprichou na decoração luxuosa e mostrou as fotos nas redes sociais.

A comemoração teve o tema de bailarina e contou com uma mesa dos doces impecável. A estrela exibiu um vídeo nas redes sociais com os detalhes do bolo decorado e da mesa dos doces, que contou com itens personalizados com o tema e muitas flores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)