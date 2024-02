Atriz revela que descobriu doença por causa do formato do rosto

A atriz Amy Schumer surpreende ao contar que descobriu uma síndrome após ser criticada por causa do formato do seu rosto

A atriz Amy Schumer surpreendeu ao contar que descobriu um problema de saúde por causa do formato do seu rosto. A revelação foi feita por ela em uma entrevista para a jornalista Jessica Yellin, do News Not Noise. A estrela contou que as críticas ao seu rosto inchado a levaram a buscar ajuda médico e recebeu o diagnóstico.

Amy contou que foi diagnosticada com Síndrome de Cushing, que é uma desordem hormonal do cortisol e tem como um dos sintomas o rosto arredondado, acúmulo de gordura nos ombros e estrias roxas.

"Existem alguns tipos de Cushing. Alguns que podem ser fatais, requerem cirurgia cerebral ou remoção das glândulas supra-renais. Tenho o tipo de Cushing que vai resolver sozinho e estou saudável, [o que] foi a melhor notícia imaginável", disse ela.

Então, a estrela disse que procurou ajuda médica por causa dos comentários a respeito do seu rosto. "Eu também ficava em aparelhos de ressonância magnética quatro horas seguidas, com minhas veias fechadas devido à quantidade de sangue coletado e pensando que talvez não estivesse por perto para ver meu filho crescer. Além dos temores sobre minha saúde, eu também tive que estar diante das câmeras para ouvir a internet falar. Mas graças a Deus, porque foi assim que percebi que algo estava errado", declarou.

Beyoncé falou sobre doença crônica

Beyoncéabriu o seu coração e desabafou sobre o fato de lidar com doença crônica desde a sua infância e detalhou como isso afeta a sua vida e o seu cabelo até hoje. Em entrevista para a Essence publicada neste domingo, 19, a diva pop relembrou a sua trajetória com a psoríase.

A condição auto-imune faz com que o corpo produza em excesso novas células da pele, resultando em manchas escamosas e coceiras no couro cabeludo, cotovelos, joelhos e outras partes do corpo.

“Tenho muitas lembranças lindas ligadas ao meu cabelo. A relação que temos com nossos cabelos é uma jornada profundamente pessoal. Desde passar a infância no salão da minha mãe até meu pai aplicar óleo no couro cabeludo para tratar minha psoríase – esses momentos foram sagrados para mim”, continuou ela, revelando pela primeira vez que lida com a doença.