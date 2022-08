Ator mirim de Pantanal, que foi atropelado, recebe a notícia da morte do amigo

O ator mirim Gustavo Corasini está internado e recebeu a informação de que seu amigo faleceu após o atropelamento

O ator mirim Gustavo Corasini, que interpretou o Tadeu na primeira fase do remake de Pantanal, já recebeu a notícia sobre a morte do seu amigo, Eduardo Souza. Segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, o menino foi informado sobre o falecimento do amigo há poucas horas e chorou bastante. Ele ficou abalado com a revelação de que o amigo não sobreviveu.

Os dois foram atropelados na terça-feira, 23, dentro do condomínio onde moram. A motorista do carro acabou acelerando o veículo ao invés de frear e atropelou os meninos. O ator mirim sofreu fraturas no braço, na perna e na bacia, e passou por cirurgias.

Nas redes sociais, a família falou sobre a recuperação de Gustavo. “Gustavo esta noite teve que colocar sonda, pois não estava fazendo xixi. Foi sofrido, mas passou. Ainda tem ânsia de vômitos devido à medicação. Foram feitos novos raios-x e hoje saberemos se está tudo 100% com as cirurgias. Fica muito sonolento o dia todo, mas conversamos bastante agora na madrugada quando despertou. Oramos e agradecemos a Deus por seu milagre. Obrigada a todos por tanta mensagem linda e amor”, informaram.

Mãe de Gustavo Corasini faz homenagem para o amigo do filho

Após a morte do jovem Eduardo, a mãe de Gustavo Corasini publicou uma homenagem de despedida para o menino.

"Foram tantos momentos felizes que passavam juntos, tantas brincadeiras, sorrisos, piadas e até brigas.

Você foi um irmão pro Gustavo e um filho pra mim , me perturbava falando que era sua mãe. Sua missão aqui foi curta mas foi intensa, você viveu como gente grande, cheio de responsabilidades, mas era só um menino. Um menino feliz, brincalhão, zueiro e que não deixava ninguém em paz. Até o último role de vocês juntos pra curiar o que estava acontecendo foi fazendo farra. Eduardo que Deus o receba de braços abertos meu menino, meu cria como vc gostava de dizer. Por aqui vamos amparar sua mãe e seus irmãos, vá em paz sua missão foi cumprida com sucesso. Cuida dessa molecada aí de cima por favor. Nos te amamos e você vai fazer muita falta. Vamos continuar enfeitando nossa rua bem linda em sua homenagem", disse ela.

