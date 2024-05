Ator de 'La Casa de Papel', Miguel Herrán preocupa após sofrer acidente: ‘Sem mexer’

Miguel Herrán, que interpretou ‘Rio’ na série ‘La Casa de Papel’, desabafa e revela que foi imobilizado após sofrer acidente de moto

No último final de semana, o ator Miguel Herrán, que ficou conhecido por interpretar o personagem 'Rio' na série da Netflix, ‘La Casa de Papel’, deu um susto nos seguidores ao revelar que sofreu um acidente. Em suas redes sociais, ele contou que caiu de moto e, como resultado, fez uma cirurgia, e foi proibido de ‘se mexer muito’ durante a recuperação.

Através de seu perfil no Instagram, Miguel dividiu um resumo de suas últimas semanas e compartilhou uma sequência de registros após o acidente. Entre os cliques, o ator aparece no hospital e também inclui fotos mostrando como a moto ficou após o acidente, além de uma imagem ao lado de sua filha, a pequena María, com o braço imobilizado.

Na legenda, o astro explicou o que aconteceu após deixar os seguidores preocupados com a sequência de fotos: "Uma revisão dessas duas últimas semanas. Eu sofri um acidente com a moto, sozinho, não estava indo rápido e tudo deu certo! Fiz uma cirurgia no ombro direito e vou ter que ficar muito tempo sem me mexer", disse Herran.

Na sequência, Miguel tranquilizou os fãs: "Mas eu estou bem! Obrigado porque, graças às vossas proteções, eu só tive uma luxação na clavícula. Acima de tudo, quero agradecer à clínica por uma operação tão maravilhosa e por me deixar com cada osso no seu lugar", ele agradeceu à empresa de equipamentos que estava usando no acidente e ao hospital.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Miguel Herrán (@miguel.g.herran)

Nos comentários, os seguidores deixaram mensagens para o eterno ‘Rio’, que também ganhou destaque na série adolescente ‘Elite’. Vale lembrar que apesar do susto, Miguel está vivendo um ótimo momento em sua vida pessoal, e curte a chegada de sua primeira herdeira, María, fruto do relacionamento com Celia Pedraza.

Em dezembro do ano passado, o ator publicou em sua rede social a primeira foto da bebê ainda na maternidade e no colo da mãe já mostrando o rostinho da pequena. "Eu amo vocês", disse ele na legenda. Na ocasião, o astro também recebeu muitas mensagens de seus antigos colegas de elenco de ‘La Casa de Papel’.

Ator de 'La Casa de Papel' teve casa destruída em incêndio:

O acidente de moto não foi o único susto. Há um tempo atrás, Miguel Herrán usou suas redes sociais para mostrar que sua casa havia sido completamente consumida por um incêndio. Em um story, o intérprete de Rio em La Casa de Papel , mostrou as chamas ainda dentro de sua casa e escreveu "Bom dia", na legenda do vídeo. Além disso, ele apareceu chorando desesperado entre os registros.