Após ser hospitalizada, Jade Picon se recupera e curte manhã na praia

Na última segunda-feira, 30, Jade Picon (21) precisou ser hospitalizada após se sentir mal, mas na manhã de hoje, terça-feira, 31, a atriz que interpreta a Chiara em 'Travessia' mostrou que foi só um susto e voltou para a sua rotina de exercícios na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. De biquíni, a ex-BBB caminhou pela orla, tomou um banho de mar e uma água de coco, enquanto exibia o tanquinho em um biquíni preto fininho.

Nos cliques, Jade curtiu o momento de contato com a natureza e apareceu com aspecto saudável. Morando na Cidade Maravilhosa para as gravações da novela, a atriz costuma ir todos os dias para a praia a fim de renovar o bronzeado, manter a saúde em dia e malhar o corpão, já que ela pratica futevôlei com os amigos.

Jade Picon toma água de coco - Foto: Fabricio Pioyani/ AgNews

Em seus stories, Jade também anunciou que se sentia melhor e postou uma foto direto da cama às 06h da manhã, com a legenda: “Bom dia!!! Acordei bem hoje, me hidratei muito”. A atriz foi hospitalizada após sentir um enjoo e fez questão de acalmar os fãs com publicações enquanto estava no hospital: “Acordei muito enjoada, cancelei tudo e vim ver o que era”, disse no carro. À noite, Jade compartilhou um vídeo no hospital: “Quietinha tomando soro e remédio na veia, tá tudo bem”, escreveu Picon.

Jade Picon dá susto em fãs ao surgir chorando no hospital

A estrela da novela das 21h da Globo compartilha sua rotina nas redes sociais e na segunda-feira, 30, não foi diferente, mesmo em meio a uma hospitalização, Jade Picon fez questão de atualizar seus fãs sobre seu estado de saúde e deixou todos assustados ao surgir chorando na cama do hospital.

A influenciadora explicou que tem muito medo de agulhas, mas que não teve escapatória, após sentir um forte enjoo e procurar o hospital para ser medicada, por isso as lágrimas, e tranquilizou seus seguidores com uma nova publicação: “Uma segunda nada normal com uma foto descabelada e dodói. Já tô bem melhor… as vezes esses sustos nos fazem lembrar que a coisa mais valiosa que temos é a nossa saúde, né? Grata por não ter sido nada grave e que amanhã eu esteja zerada, obrigada pelas mensagens!”, disse Jade.