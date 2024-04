Após se curar do câncer, Beto Barbosa precisou colocar stent no coração

Curado do câncer, Beto Barbosa precisou colocar um stent no coração e afirma que passou a ver a vida de outra forma: "Sofri muito"

Após vencer um câncer de bexiga e próstata em fevereiro deste ano, Beto Barbosa revelou que precisou colocar um stent no coração após ter as “artérias comprometidas”. O cantor deu a declaração durante participação no Encontro com Patrícia Poeta nesta segunda-feira, 22.

“Eu sofri muito com essa doença. É uma doença de auto impacto e você precisa abrir mão de muita coisa. Quando eu peguei o câncer, o médico falou: Você fuma? Então realmente foi por conta do cigarro. Muitas coisas que eu tive na minha saúde durante o tempo por conta do cigarro”, iniciou o artista.

E continuou: “Eu fumei desde o 15 anos. Até coloquei um stent no meu coração agora em março. E sem sentir nada. Fui fazer exames de rotina e estava com as artérias comprometidas”.

Vale lembrar que o famoso foi diagnosticado com a doença em 2018 e passou por um tratamento intensivo em 2019, quando ficou internado por oito meses. Já curado, Beto relata que passou a enxergar a vida com outros olhos.

“Hoje eu dou valor a um copo de água, que eu não dava. Hoje, eu dou valor para as coisas mais simples da vida, que eu não dava valor. Eu estava sempre atrás de correr atrás do dinheiro, de pagar as contas e acabamos não dando valor para as coisas boas da vida”, compartilhou.

Beto Barbosa anuncia a cura do câncer

O cantor Beto Barbosa está radiante com a notícia de que está curado do câncer. Depois de cinco anos em período de remissão, o artista contou que alcançou a cura depois de enfrentar o tratamento contra um tumor na bexiga.

Ele fez a cirurgia para remover o tumor e também o tratamento com quimioterapia. "Obrigado meu Deus. Mais um diagnóstico de sucesso com 100% de cura. Agradeço pelas orações dos amigos e fãs ao amigo e médico Dr. Fernando Maluf e sua equipe. A fé em Deus é muitíssimo importante!!! Eu sou prova de um milagre absoluto de Deus e estou aqui contando a minha história! O Câncer tem cura", afirmou ele.

Inclusive, o médico dele, o Dr. Fernando Maluf, deu o seu depoimento e relembrou que o tumor dele era muito grave. "O Beto é uma alegria muito grande. Ele completa cinco anos desde o final do tratamento de um tumor da parte da bexiga, gravíssimo. Um tumor muito avançado na época, e que ele teve a felicidade de estar curado depois do tratamento com quimioterapia e cirurgia. É uma alegria e um incentivo para os pacientes, para mostrar que os casos de câncer podem ter cura. E aqui a gente tem um exemplo vivo de alguém que está completando cinco anos do tratamento e curado da doença”, afirmou.