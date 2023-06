Após o tratamento de quimioterapia, Preta Gil mostra o cabelo sem aplique

A cantora retirou o aplique que usou para se apresentar com o pai, Gilberto Gil, na turnê, 'Nós, a Gente'

Preta Gil resolveu mostrar para seus seguidores como ficou o seu cabelo após o tratamento de quimioterapia ao qual se submeteu contra o câncer no intestino. Na tarde desta terça-feira, 20, a cantora recebeu uma equipe de cabeleireiros em casa que além de tirar a trança que ela usou para sua volta aos palcos, aparou os fios e as pontas duplas.

Preta havia trançado o cabelo para se apresentar com o pai, Gilberto Gil, na turnê "Nós, a Gente", que fez show este fim de semana no Rio.

"Tiramos as tranças agora vamos bordar os cabelos, tirar as pontinhas. Depois vou mostrar para vocês como está o meu cabelo sem aplique para vocês verem como ele está. Muitas pessoas me perguntam porque meu cabelo não caiu e porque não fiquei careca. Meu cabelo caiu muito. Perdi em torno de 70% dos fios, mas não caiu em tufos e por isso não precisei raspar a cabeça", explicou Preta.

Preta Gil ganha liberação dos médicos e planeja volta aos palcos

Preta Gil celebrou mais uma vitória durante seu tratamento contra um câncer no intestino. Afastada dos palcos desde o ano passado, a famosa foi liberada por seus médicos para voltar a se apresentar para seus fãs ao redor do Brasil.

A cantora voltou aos palcos oficialmente junto de seu pai, Gilberto Gil, acompanhados por outros membros de sua família.

“Meus amores, muito feliz com essa notícia que venho dar a vocês!!! Fui liberada pelos meus médicos a participar da turnê nacional #NósAGente e estarei nos shows do Rio, BH, São Paulo e Salvador com toda nossa #FamíliaGil!!!”, começou a cantora, através de seu perfil oficial no Instagram.

“Vai ser emocionante, sem dúvidas!!! Aguardo vocês nos palcos, até já!!!”, completou Preta. Os comentários foram inundados de celebrações e mensagens positivas. “Maravilha!!!!”, disse Regina Casé.“Que alegria, Pretinha! Uhuuuu”, comemorou Tatá Werneck. “Uhuuuuu! Pena que já esgotou Salvador. Mas feliz com essa notícia”, celebrou uma terceira usuária.