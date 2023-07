Após formigamento e fortes dores, Virginia Fonseca revela: 'Pior dor na minha vida'

Virginia Fonseca revela o que aconteceu para ser hospitalizada após passar muito mal e assustar familiares

A influenciadora Virginia Fonseca foi hospitalizada nesta quinta-feira, 13, após passar muito mal. Sem contar o que havia acontecido, a famosa apenas compartilhou uma foto deitada, recebendo medicamentos e horas depois explicou o que houve com ela.

Já recuperada e de volta a sua casa, a esposa de Zé Felipe contou que deu um susto em todos ao começar a passar mal. A empresária milionária primeiro ficou com a visão "fechada" e depois passou a sentir formigamentos. Sem conseguir falar direito, nem escrever, ela foi levado ao hospital.

"Minha visão começou a ficar embaçada, muito embaçada, aqui do lado, foi do lado, aí falei: 'mãe, minha visão tá embaçada, aí ela falou passa colírio' [...] Pensei que era porque eu tava sem comer, nisso que eu comecei a comer pão com ovo, o meu braço começou a formigar, na verdade, mentira, comecei a sentir meu tato diferente, minha mão tá meio estranha, todo mundo cag**, foi do nada, nisso começou a formigar meu braço... Aí começou a formigar meu braço, minha boca, minha língua e uma leve dor de cabeça e eu não conseguia mais falar direito", disse os sintomas.

Tudo que ela sentiu eram avisos de que a enxaqueca estava prestes a começar. "Enxaqueca com aura, a pior dor que eu já tive na minha vida", tentou descrever a loira, que fez tomografia e tomou várias medicações na veia até conseguir ficar sem as dores.

Essa não é a primeira vez que a influenciadora sofre com o mal. No ano passado, a famosa fez um tratamento após ter uma dores de cabeça constantes. Ela precisou ir ao médico com bastante frequência e mudar alguns hábitos de sua rotina, inclusive alimentação.

Leia também:Com nova crise de dores de cabeça, Virginia Fonseca recebe diagnóstico

Virginia gera polêmica ao revelar nome do terceiro filho: 'Coitada da criança'

Será que vem mais uma Maria por aí? A influenciadora digital Virginia Fonseca sempre deixa os seguidores animados ao falar sobre o desejo de ter um terceiro filho em suas redes sociais. Mas nesta quarta-feira, 12, ela gerou polêmica ao revelar as opções de nome para o próximo herdeiro com o cantor sertanejo Zé Felipe.

Virginia usou a inteligência artificial para fazer algumas fotos com o próximo ‘bebê’. Na legenda, a influenciadora que já é mãe das pequenas Maria Alice e Maria Flor, abriu o jogo sobre os possíveis nomes: “Maria Antônia ou José Leonardo? Ai ai ai”, ela brincou ao questionar o sexo do futuro herdeiro.

Mas os fãs não curtiram muito as opções! Diversos seguidores criticaram o nome eleito para a menina: “Maria Antônia não, por favor, Virginia”, pediu uma. “Meu Deus, mulher, Maria já é nome de velha, aí você me vem com Antônia junto, coitada dessa criança”, disparou outra admiradora. “Maria Antônia pegou pesado, ela não vai te perdoar", brincou outra.

Alguns seguidores também não curtiram o nome do menino, que seria uma homenagem para Zé Felipe e seu pai, o cantor sertanejo Leonardo: “Poderia ser Mário Leonardo, pra fazer homenagem ao pai falecido, não vou entender nunca isso, ainda bem que a vida é dela, não minha”, opinou uma fã.