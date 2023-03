Após descobrir cisto, Leo Jaime tranquiliza fãs

Leo Jaime usou as suas redes sociais para tranquilizar seus fãs

O cantor Leo Jaime (62) voltou às redes sociais para falar sobre o diagnóstico de um cisto na bexiga que descobriu após uma bateria de exames. O artista lamentou algumas distorções que saíram em veículos e geraram preocupações para os parentes próximos.

No Twitter o cantor externou sua indignação: "Agora veja como uma notícia simples vida uma fake news por incapacidade de compreender um parágrafo Começaram a sair notícias cuja manchetes indicavam que estou doente, o que o texto desmentia", avalia.

Leo ainda compartilhou uma notícia que dizia que ele tinha um câncer, o que já havia desmentido na informação inicial sobre o cisto. "Gente da família leu e ligou com preocupação. Não é verdade", completa.

Começaram a sair notícias cuja manchetes indicavam que estou doente o que o texto desmentia. E agora saiu uma notícia dizendo que estou com um tumor. Gente da família leu e ligou com preocupação. Não é verdade. A única jornalista que falou comigo o fez depois de dar a nota. … — Leo Jaime 🇧🇷❤️ (@LeoJaime) March 10, 2023

Na quarta-feira, 08, o cantor surpreendeu seus fãs ao contar que foi diagnosticado com um cisto na bexiga. Ele contou que o cisto é benigno, mas impressionou pelo tamanho que está.Ele recebeu o diagnóstico ao fazer uma ultrassonografia. “Fiz hoje e descobri um cisto maior que meu rim. Mas benigno”, disse ele nas redes sociais.

Em conversa com o site Gshow, Leo Jaime disse que está bem e já sabia da existência do cisto. “Já tinha, mas cresceu. É como uma bolha de água, é líquido”, contou.

Leo Jaime rebate preconceito por dançar

Aluno de aulas de balé, o cantor Leo Jaime rebateu as críticas contra os homens que querem dançar.

"Se você for pedir autorização para os outros ou pro mundo pra você ser feliz, provavelmente você vai se cansar. Porque não tem que todo mundo gostar, todo mundo aprovar, não tem nem que todo mundo saber. Eu venci um preconceito do medo do julgamento alheio por idade, por tipo físico, por aparência.”

Por fim, ele contou sobre seus ídolos. "Eu tenho como ídolo o Mick Jagger, que hoje com 79 anos está requebrando como nunca. Ney Matogrosso também , dançando e cantando como nunca e aquilo pra mim é um exemplo de como aproveitar a vida por muito tempo", afirmou.