Após contrair infecção grave, Daniele Hypolito recebe alta e comemora

Ginasta Daniele Hypolito deu boa notícias aos fãs após ser liberada para ir para casa

A ginasta Daniele Hypolito compartilhou ótima notícia com os fãs nesta segunda-feira, 27. Isso porque ela recebeu alta após ser acometida com uma infecção grave.

"Bom dia! Estou indo para casa, recebi alta hoje. Quero aproveitar para agradecer, mais uma vez, o carinho de todos vocês. Já, já vou estar apta, 100%, 200% para voltar às atividades normais. Ainda exige um pouquinho de cuidado. Essa semana vou ter que repetir o exame de sangue. Mas a melhor notícia que podia receber é ir para casa. O pior já passou", comemorou.

"Foi uma semana difícil, foram momentos difíceis, acho que não muito para mim, porque não senti o momento complicado. Mas, com certeza, minha família, meus amigos e para todo mundo que tem um carinho por mim, com certeza, sofreu muito. Estou aqui só para agradecer e dar essa excelente notícia", agradeceu.

A internação

A ginasta teve de ser internada com urgência no Centro de Terapia Intensiva ao ser acometida com uma infecção na bexiga, que logo se agravou.

Se recuperando da bactéria, ela tranquilizou os fãs na última semana e mostrou que já estava andando."Tô passando pra dizer que vou dar a caminhada do dia porque é importante, é recomendado pelos fisioterapeutas até para ver como fica respiração, saturação", afirmou.

Em um de seus registros no Instagram, ela contou que recebeu uma pessoa especial em seu quarto de hospital. "Hoje eu recebi uma visita especial da minha técnica [Geoggette Vidor] com mais de 10 anos de parceria. Obrigada pelo carinho e cuidado de sempre, amei receber sua visita", contou. Em seu Instagram, a mentora também publicou uma foto e escreveu na legenda que estava visitando "a filha de coração".