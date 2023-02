Apoiada em andador, Luciana Gimenez posa com lingerie amarela

Luciana Gimenez compartilhou detalhes de sua recuperação após sofrer acidente em pista de esqui

Nesta quinta-feira, 2, Luciana Gimenez (53) revelou um momento de sua rotina de recuperação após quebrar a perna em 4 lugares diferentes, em um acidente que sofreu enquanto esquiava. No vídeo, a apresentadora aparece em pé com o apoio de um andador e mostra uma lingerie em tom de neon amarelo que recebeu de uma marca, agradecendo o apoio: “Virou meu uniforme”, contou.

Apesar das dificuldades, Luciana Gimenez exibiu a boa forma com o conjunto, que é composto por um top e uma calcinha. A apresentadora revelou que usou as peças após o acidente: “As roupas que eu fiquei no hospital”. Depois da declaração, ela ainda brincou: “Não é publicidade, não”, disse enquanto sorria, apoiada no andador.

Luciana Gimenez surgiu apoiada em andador - Reprodução/ Instagram

Mais cedo, a mãe de Lucas (23) e Lorenzo (11), também mostrou uma parte difícil de sua rotina matinal e compartilhou uma foto ainda na cama, enquanto segurava 9 pílulas, além de uma injeção para a medicação da manhã: “Bom dia”, escreveu Gimenez, que complementou a legenda com um emoji que expressa insatisfação.

Luciana Gimenez desabafa sobre recuperação

Luciana Gimenez sofreu um acidente grave após cair enquanto esquiava em uma pista em alta velocidade, no início do mês. A apresentadora precisou passar por uma cirurgia e tem compartilhado momentos difíceis de sua recuperação.

Em meio às lágrimas, ela usou as redes sociais para desabafar: “Já são quatro semanas de recuperação, estamos falando de 12 semanas sem colocar o pé no chão direito. Está sendo o maior desafio da minha vida. Falo em desafio em todos os sentidos, porque eu sempre fui uma pessoa muito independente, imagine eu ter que depender de alguém pra andar, pra entrar no carro, não posso andar em Nova York como eu gosto, ou fazer coisas para os meus filhos", e revelou ainda que sua meta é se recuperar para voltar ao lugar do acidente e esquiar novamente.