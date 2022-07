Aos 24 anos, Luísa Sonza choca ao revelar sua rotina de sono e desabafa sobre sua saúde

Luísa Sonza usa as redes sociais para desabafar sobre seu sono desregulado por causa de sua rotina de shows

CARAS Digital Publicado em 24/07/2022, às 09h41

A vida dos cantores não é fácil! Luísa Sonza (24) usou suas redes sociais na madrugada deste domingo, 24, para expôr um perrengue que passa por causa da rotina de shows: seu sono completamente desregulado.

Nos Stories do Instagram, a dona do álbum DOCE22 publicou um videozinho no qual apareceu deitadinha em sua cama, provavelmente tentando -sem sucesso- adormecer.

“Fazer muito show antes de tudo significa estragar completamente o seu sono para sempre. Eu não consigo dormir bem (direto sem acordar por pelo menos seis horas) e nem ter uma hora para dormir e acordar”, começou.

“O sono é completamente desregulado e mesmo que eu consiga dormir, eu acordo exausta porque os horários são todos errados e picados. Cantores e gente que trabalha nas madrugadas, estamos juntos. Só a gente sabe o que acontece com nosso sono e consequentemente, nossa saúde”, refletiu a artista ao final.

Veja o desabafo de Luísa Sonza sobre seu sono desregulado:

