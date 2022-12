Anitta exibe hematoma na perna e explica o que aconteceu

Anitta surge com a perna roxa após confusão em sua casa e desabafa: 'Sobrou para mim'

A cantora Anitta (29) impressionou os fãs ao aparecer com um hematoma em sua perna nesta sexta-feira, 30. Nos stories do Instagram, a beldade surgiu com a perna roxa perto do joelho e explicou o que aconteceu. “Sobrou para mim”, disse ela.

Anitta contou que seus cachorros brigaram e ela precisou entrar no meio para separar. Com isso, ela acabou levando uma mordida de um dos bichos de estimação. “Meus cachorros brigaram por ciúme de mim. Tentei separar... sobrou pra mim. Feliz 2023”, disse ela na imagem.

Nesta semana, Anitta viralizou na internet por causa de um vídeo feito pelo influencer David Brazil. Ele registrou quando a amiga ficou morrendo de medo durante uma turbulência no avião. Nas imagens, ela surgiu muito assustada com o tremor da aeronave. “Tá tudo maravilhoso, amor. Reza, reza”, disse ele, e completou: “Tá linda de perfil. Sem make, tá, e com medo. Não adianta gritar”. Assista ao vídeo aqui.

Anitta fala sobre a sua saúde

Após ter sido internada em um hospital de São Paulo há poucas semanas, a cantora Anitta fez uma live nas redes sociais para falar sobre a sua saúde. A artista contou que foi diagnosticada com o vírus Epstein-Barr há alguns meses e fez vários exames porque não estava se sentindo bem. Porém, quando ela viu os exames melhorarem, ela retomou a sua rotina e isso fez com quem ela se sentisse mal novamente. Agora, ela está se cuidando novamente. “A maioria da população tem esse vírus, que fica adormecido, mas que ele às vezes ele fica ativo e pode causar um monte de coisa. Eu me via bem de boa, mas achava que algumas coisas que não conseguia fazer era por conta da rotina”, disse ela.

E completou: "Eu não dei ouvidos. Quando eu voltei, comecei toda essa questão de médicos e hospital. Muito difícil um diagnóstico, cada hora eu tava com uma coisa, um nódulo no pulmão, muitas coisas acontecendo, pâncreas, então eu dei uma sumida das redes sociais”.

Então, ela contou que está bem. “Eu estou super bem. Só que a gente teve que fazer um exame no dia primeiro para saber como estava. O exame deu negativo e eu fiquei eufórica e falei que podia marcar os shows e eu trabalhei. Foi irresponsável da minha parte e trabalhei bastante nesses outros dias. O que aconteceu foi que eu comecei a me sentir um pouco mal, similar um pouco ao inicio de como eu estava quando cheguei no Himalaia. Não cheguei nem a ir ao Everest”, declarou.

“Eu não estou morrendo. Está tudo sob controle. O que a gente tá fazendo aqui é garantindo que isso o que estou sentindo, é realmente porque não respeitei o tempo de voltar aos poucos ao trabalho. Vi o exame bom e falei ‘Vamo bora’ e não foi prudente. Eu devia ter voltado com calma, embora os exames estivessem bom”, completou.