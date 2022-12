Anitta é internada novamente e cancela show: 'Pedido de seus médicos'

Anitta é internada em hospital de São Paulo e equipe informa que ela não se apresentará na Farofa da Gkay

A cantora Anitta foi internada novamente. Poucos dias após deixar o hospital, ela voltou a ser hospitalizada e precisou cancelar a sua apresentação na Farofa da Gkay.

A equipe de Anitta divulgou um comunicado nesta quarta-feira, 7, para informar que ela deverá ter alta na quinta-feira, 8.

“Comunicamos o cancelamento da participação de Anitta durante a Farofa da Gkay deste ano. A pedido de seus médicos, a cantora foi internada em São Paulo, o que inviabilizou sua presença hoje (07/12) em Fortaleza. Anitta cumprirá com seus demais compromissos após sua alta, prevista para amanhã (quinta-feira)”, informaram.

Vale lembrar que Anitta foi internada no início de dezembro em São Paulo, mas não revelou o motivo da ida ao hospital. Ela apenas fez um post no Twitter para tranquilizar os fãs, mas não informou o motivo da ida ao médico. "Tá tudo bem, gente... tudo certo", disse a cantora, que completou: "Já já eu volto pra casa. Amanhã tem show. Tudo certo e segue o baile."

Além disso, no último final de semana, Anitta participou do lançamento do documentário Eu, de Ludmila Dayer, e abriu o coração ao revelar que foi diagnosticada com o vírus Epstein-Barr, que pode desencadear os sintomas da esclerose múltipla.

“Quando chegaram os resultados eu estava com o mesmo vírus que a Ludmila, em fase inicial. Hoje em dia não existe coincidência. Por sorte, por destino, eu consegui nem chegar no estágio que a Ludmila chegou”, disse ela, segundo o site Marie Clarie. Anitta contou que fez o tratamento e conseguiu parar o vírus ainda no início.