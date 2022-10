Ana Maria Braga não segura a emoção ao falar sobre Susana Naspolini

Apresentadora Ana Maria Braga se emociona ao vivo enquanto falava sobre repórter Susana Naspolini, que faleceu

Nesta terça-feira, 25, o jornalismo perdeu uma grande repórter. Susana Naspolini foi vítima de um câncer, e os programas da emissora em que fazia parte, a Globo, seguem homenageando a profissional. E na manhã desta quarta-feira, 25, a apresentadora Ana Maria Braga (73) não conseguiu conter a emoção ao falar da colega de profissão.

Durante o “Mais Você”, Ana se emocionou ao falar de Susana. “[Ela] me ensinou muito. Quem mora no Rio, eu morei lá 12 anos e tive oportunidade de estar mais perto dela. Me ensinou muito. Ela estava diariamente nas edições locais trabalhando em reportagens pra trazer melhoras para os bairros mais carentes, mostrando o quanto as pessoas podem ser fortes como ela”, começou.

“E ela aprontava, viu. Aprontava de tudo. Não poupava esforços para conseguir o que era necessário, sempre com alegria. E foi com a mesma garra que ela enfrentou por muitos anos um câncer, o quinto, sem nunca deixar de trabalhar nem ter esperança. Susana me ensinou muito, me ensina até hoje”, continuou.

“A última imagem da Susana foi no dia de Nossa Senhora de Aparecida. […] Ela foi até a Basílica em Aparecida, acompanhada da mãe e do motorista, Wagner. Vá com Deus, Susana. Que Nossa Senhora de Aparecida te receba, e vai receber, de braços abertos”, finalizou a homenagem.

Veja Ana Maria Braga fazendo sua homenagem a Susana Naspolini:

Ana Maria faz homenagem a Susana, e termina o programa muito emocionada. ❤️🥺#MaisVocêpic.twitter.com/85KoWw7hhr — Brenno De Moura  (@mbrenno_) October 26, 2022

Após longa batalha contra o câncer, Susana Naspolini morre aos 49 anos

A jornalista Susana Naspolini faleceu aos 49 anos em um hospital de São Paulo, após uma longa batalha contra o câncer. A jornalista já estava internada há uma semana devido um câncer em fase de metástase no osso da bacia.

Quem confirmou a morte de Susana foi sua filha Julia, de 16 anos. “Oi, amigos, Julia aqui. É com o coração doendo que venho contar pra vocês que a mamãe não está mais com a gente. Ela lutou muito, nossa guerreira! Agradeço muito pelas orações, muito mesmo, muito obrigada mas infelizmente não deu”, anunciou a jovem no perfil da mãe.