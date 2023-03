Ana Maria Braga fala de sua saúde após cirurgia: 'Me recuperando'

Afastada do programa Mais Você, Ana Maria Braga atualiza os fãs sobre sua saúde após passar por procedimento cirúrgico

A apresentadora Ana Maria Braga (73) se pronunciou sobre o seu estado de saúde após passar por uma cirurgia de varizes nesta segunda-feira, 27. A comunicadora está afastada do programa Mais Você, da Globo, para se recuperar do procedimento e escreveu um recado no Instagram para informar sobre a sua recuperação.

Ana Maria contou que a cirurgia já foi realizada e ela está de repouso no quarto. “Olá meninos e meninas. Já fiz o procedimento e foi tudo bem. Estou no quarto me recuperando e espero logo, logo estarmos juntos novamente. Um beijo”, informou ela.

Durante o programa Mais Você desta segunda-feira, a comunicadora foi substituída por Fabricio Battaglini e Talitha Morete. Eles informaram que a veterana deverá ficar alguns dias afastada da atração, mas não revelaram qual é a data do seu retorno.

Ana Maria Braga anunciou a cirurgia na última sexta-feira, 24, durante o programa ao vivo.“Vou fazer na segunda uma pequena cirurgia de varizes, estava agendada. A gente vai ficar muito em pé, correndo muito, ginástica. Preciso arrumar minhas leggings. Vou ficar uns dias quietinha para dar tudo certo”, contou ela.

Vale lembrar que, em 2022, a comunicadora também passou por outra cirurgia nas pernas. Na época, ela fez uma cirurgia vascular por causa de dores nas pernas desde a época em que fez radioterapia. "Eu já estava com esse problema há algum tempo, e eu fui num vascular e ele disse que eu precisaria de uns dois ou três dias para ficar bem. Aproveitei que eu tenho dois meninos maravilhosos, Talitha e Fabricio, que podiam ficar no feriado e, como já não vai ter programa na semana que vem, eu falei: 'quem sabe já não dar uma descansada?'. E aí eu marquei para sexta-feira, mas estou em casa, estou numa boa", disse ela na época.