Ainda no hospital, Galvão Bueno fala pela primeira vez de sua cirurgia na coluna: ''Já estou andando''

Galvão Bueno despreocupou seus fãs ao falar pela primeira vez sobre a sua cirurgia na coluna

CARAS Digital Publicado em 31/07/2022, às 14h12

Neste domingo, 31, Galvão Bueno (72) usou suas redes sociais oficiais para falar pela primeira vez da sua cirurgia na coluna que realizou no hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última sexta-feira, 29.

O narrador publicou um vídeo onde ele aparece andando pelos corredores do hospital, ao lado de uma fisioterapeuta, conversando com o público.

"Já estou aqui solto, a vontade, andando, fazendo exercício, porque esses dias vão ser muito puxados. Tem filmagens da Globoplay, tem muita gravação de comercial graças a deus, tenho que me preparar pra Copa do Mundo, tem viagem pra Europa, tem viagem pro Japão, EUA, antes de ir pro Catar... Então eu precisava fazer isso, que é uma coisa antiga que tava me atrapalhando.", disse ele no vídeo.

Ao fim ele ainda questionou a profissional que caminhava ao seu lado dizendo: "Mas estou bem? Não estou?" e ela rapidamente respondeu que sim.

Na legenda do post, o apresentador ainda completou escrevendo: "Para quem estava preocupado comigo, já estou andando! Tudo ótimo por aqui! Preparação para o Catar 2022! Obrigado pelo carinho de todos!"

A cirurgia de Galvão foi necessária após, durante exames de rotina, ser contatado uma fissura na vértebra L5 da coluna vertebral, que causava dores fortes no artista.

Ao dar a boa notícia, os comentários do post se encheram de mensagens de carinho: "Saúde! Boa recuperação!", escreveu um. "Melhoras!", falou outro. "Que maravilha! Muita saúde Galvão!", escreveu um terceiro.

Confira o vídeo de Galvão Bueno falando pela primeira vez de sua cirurgia na coluna:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Galvão Bueno (@galvaobueno)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!