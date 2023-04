Adriane Galisteu revela luta contra vício devastadora: ‘Ia morrer’

Apresentadora Adriane Galisteu conta que travou batalha contra vício durante anos

Durante sua participação no podcast FabTalks, a apresentadora Adriane Galisteu (49) decidiu revelar uma das coisas mais difíceis que passou em sua vida. A loira travou uma longa batalha devastadora contra um vício que assola várias pessoas no país inteiro. A famosa revelou que não conseguia viver sem cigarro, e demorou para conseguir ficar totalmente limpa.

Adriane confessou ser uma pessoa extremamente ansiosa e que por isso fumou por vários anos. Ela ainda acreditava que conseguia controlar sua ansiedade com a nicotina, mas começou a perceber que o vício estava sendo prejudicial à sua saúde.

“Já faz nove anos que eu parei de fumar, quase 10 anos, e eu achei que eu fosse morrer quando fosse parar de fumar, porque eu falei, 'agora vai dobrar a minha ansiedade'”, começou a explicar a apresentadora, relembrando que passou por momentos desesperadores por conta de seu vício.

Além disso, Adriane confessou que a solução que achou para conseguir controlar a sua ansiedade, foi substituir os cigarros por algo melhor. “O exercício físico me ajuda muito [porque] ao mesmo tempo em que me ajuda fisicamente, [também] ajuda muito a minha cabeça”, revelou a loira.

“Durante muito tempo eu malhei de madrugada. Me dava angústia eu ia pra esteira correr, pra tentar evitar essa angústia que é o parar de fumar. É muito difícil parar de fumar, foi uma das coisas mais difíceis que fiz na vida foi esse negócio de parar de fumar. Me sinto orgulhosa de ter conseguido, mas sei que não é uma tarefa fácil”, finalizou Adriane.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fab🎙️Talks (@fab.talks)



Adriane Galisteu celebra 50 anos e sua história de superação

Mais forte, segura e madura. Ainda assim, inquieta, cheia de sonhos e com borboletas no estômago. É diante dessa dicotomia e de braços abertos para a vida que Adriane Galisteu celebra a chegada dos 50 anos. Crises de idade? Ela não tem tempo para isso!

"Meio século! Nem eu botava fé, mas chegou! É bom viver as fases da vida e procuro fazer isso com prazer e envelhecendo bem. Não dou vazão para crises, tenho muitas coisas para fazer, o trabalho me exige. Claro que gostaria de ter mais colágeno, estar com a pele esticada, mas sou feliz", diz a apresentadora, em tour pela Suíça com seu Alexandre Iodice (52), e o filho, Vittorio, de 12 anos.

Além da nova idade, a estrela ainda está em festa pelos seus 40 anos de carreira e, ao fazer um balanço da vida pessoal e profissional, fala com orgulho dos acertos e não se envergonha dos erros, afinal, foram eles que a ajudaram a escrever sua história até aqui.

“Eu nunca vou apagar meu passado, carrego minha história como meu escudo. Não acerto em tudo, tenho 1 milhão de defeitos, mas procuro entender e me tratar bem. Se eu me tratar bem, não vou deixar ninguém me tratar mal. Tem a ver com se gostar, com autoestima", explica.