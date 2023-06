Zoe Saldaña surge de topless em nova aparição nas redes sociais

Nos bastidores de um filme, Zoe Saldaña aparece de topless e calça jeans no camarim

A atriz Zoe Saldaña, de 44 anos, colocou o seu corpo magérrimo para jogo nas redes sociais nesta sexta-feira, 2. A artista está trabalhando em um novo filme e mostrou um vídeo dos bastidores para os seus fãs. Nas imagens, ela apareceu de topless.

A estrela surgiu sem blusa ou sutiã em um camarim enquanto se caracterizava. Só de calça jeans, ela deixou a barriga sarada à mostra e a cinturinha fina. Ela contou que iria fazer uma maquiagem para esconder uma tatuagem que tem na região das costelas.

Recentemente, Zoe Saldaña revelou suas dicas de beleza. Ela contou que usa poucos produtos em seu rosto e corpo. “O primeiro passo é lavar o rosto à noite, antes de dormir, para que a pele possa respirar e liberar as toxinas que foram consumidas ao longo do dia”, afirmou ela ao PureWow. Ela ainda contou que gosta de usar hidratante e um lip balm nas pálpebras, bochechas e lábios no dia a dia.

A artista também tem o costume de lavar o cabelo com vinagre branco e água quente uma vez por mês.

