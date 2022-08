Zilu Godoi aparece de ponta cabeça e exibe a barriguinha

Ex-mulher de Zezé Di Camargo, Zilu Godoi surpreende ao surgir de ponta cabeça em pose de ioga

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 10h11

A socialite Zilu Godoi (64), que é a ex-mulher de Zezé Di Camargo (59), surpreendeu os fãs ao mostrar a sua força física em uma pose inusitada de ioga. Nesta semana, ela relembrou quando ficou de ponta cabeça e se equilibrou ao fazer a atividade em casa.

Na imagem, ela deixou a barriga sarada à mostra ao posar com o look justo e de cabeça para baixo. “Praticando ioga sempre medito”, disse ela.

Além disso, Zilu também mostrou uma foto de biquíni na banheira ao ser elogiada por um fã. “Você é linda de biquíni”, disse o seguidor.

Zilu rebate críticas para sua aparência

Nos últimos dias, Zilu foi surpreendida com comentário de um seguidor sobre a sua aparência. O rapaz comentou uma postagem da mãe de Wanessa Camargo no Instagram, com diversas fotos antigas, e disse que só as pernas dela eram bonitas e que "o resto é bem abaixo da média".

Segura de si e confiante, Zilu fez questão de rebater o comentário maldoso com muita bondade e pose. "Quando você diminui uma mulher, ou mede a beleza de qualquer pessoa através da sua opinião, você retrata, unicamente, seu caráter e educação. O que seria do verde se todos gostassem do amarelo? Opinião deve ser dada quando solicitada. De resto é só falta de educação mesmo. E a sua está bem abaixo da média", declarou ela.

