Yasmin Brunet surge tomando banho de rio e fãs brincam: ''Juma tá diferente''

Modelo Yasmin Brunet publica lindo clique em rio e web compara com a personagem de Alanis Guillen em 'Pantanal'

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 11h41

A modelo Yasmin Brunet (33) roubou a cena nas redes sociais ao exibir sua beleza no clima da novela Pantanal!

Na quarta-feira, 01, a loira, que completa 34 anos no próximo dia 06 de junho, compartilhou um clique encantador em que aparece tomando banho de rio. Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, a musa posou dentro d'água com o corpo quase todo submerso, mas deixou parte do seu rosto e o bumbum em evidência, esbanjando sensualidade.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à ex-mulher do surfista Gabriel Medina (28), e fizeram comparação com a personagem Juma Marruá, interpretada pela atriz Alanis Guillen (23) no remake da trama escrita por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi.

"Juma tá diferente", "Sereia do mangue", "Juma corre quando a sereia chega", "Yasmin Marruá", "Deusa", "Maravilhosaaaaaa", destacaram alguns internautas.

Yasmin Brunet ostenta corpaço com look poderoso

Recentemente, Yasmin Brunet arrancou elogios dos fãs ao posar com um look poderoso que valorizou seu corpaço escultural. Em selfie no espelho, ela apostou em um look all black com costas decotadas e completou a produção com uma bota cano alto.

Confira o clique sensual de Yasmin Brunet: