Yasmin Brunet surge com look poderoso e surpreende a web: "Linda demais"

Modelo Yasmin Brunet surgiu com vestido poderoso nas redes sociais e surpreendeu com a beleza

CARAS Digital Publicado em 28/05/2022, às 15h28

Na última sexta-feira, 27, a modelo Yasmin Brunet (33) deixou a web impressionada ao surgir com um look poderoso.

Em seu perfil no Instagram, Yasmin compartilhou uma foto no espelho, esbanjando poder com o look para curtir a noite.

Para a ocasião, Yasmin apostou em um look all black com costas decotadas, e completou a produção com uma bota cano alto.

Nos comentários, fãs e amigos de Yasmin enalteceram a beleza da modelo: "Linda demais", escreveu um. "Não aguento com essa beleza", disse outro. "De milhões", comentou o terceiro.

Veja o look poderoso de Yasmin Brunet: