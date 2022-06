Yasmin Brunet surge com look ousado e deixa tatuagem íntima à mostra: ''Que musa!''

Modelo Yasmin Brunet compartilha foto usando look transparente e arranca elogios dos fãs pela beleza

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 09h36

A modelo Yasmin Brunet (34) deixou seus seguidores babando ao postar novo clique nas redes sociais!

No domingo, 05, em seu perfil no Instagram, a loira compartilhou foto usando um look poderoso e bem ousado, com recortes nas laterais.

De top e calça de tecido telado, que deixaram suas curvas em evidência, ela publicou a selfie em preto e branco, em que é possível ver uma tatuagem íntima no bumbum.

Na legenda da publicação, Yasmin usou apenas um emoji de coração preto.

Nos comentários, os fãs destacaram a beleza da gata. "É eita atrás de vixi", "Que musa", "Sereia", "Deus tem os seus preferidos", "Rainha da beleza", "Deusaaa", "Perfeita", exaltaram os internautas.

Vale ressaltar que Yasmin está completando 34 anos de vida nesta segunda-feira, 06.

Yasmin Brunet dá alfinetada em Jade Picon durante live

Recentemente, Yasmin Brunet deu uma alfinetada em Jade Picon (20) durante uma live no Instagram. O trecho da transmissão viralizou nas redes sociais por conta do comentário da loira sobre a influenciadora digital. Durante o vídeo, ela recebeu algumas mensagens dizendo que tem inveja da ex-sister. Ao ler, a ex-mulher de Gabriel Medina (28) não gostou e disparou: "Você sabe como você percebe o nível da pessoa? Pelo nível dos fãs que tem. Todo mundo é 'biscoiteira', todo mundo é 'recalcada', todo mundo é o 'car**** a quatro'".

Confira o look poderoso de Yasmin Brunet: