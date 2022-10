Yasmin Brunet rouba a cena ao posar com vestido vermelho elegante: "Maravilhosa"

Modelo e influenciadora digital, Yasmin Brunet, roubou a cena no Prêmio Multishow ao posar com vestido vermelho

Redação Publicado em 19/10/2022, às 11h30

Yasmin Brunet (34) roubou a cena com sua beleza mais uma vez! A loira esteve presente no Prêmio Multishow que aconteceu na última terça-feira, 18, no Rio de Janeiro e elegeu um look belíssimo para a noite.

Para a premiação que aconteceu no Rio, Yasmin Brunet apostou em um vestido vermelho vibrante, com uma fenda poderosa, e deixou os cabelos loiros em ondas.

Exibindo seu corpo escultural com o vestido colado, Yasmin Brunet posou para os fotógrafos e roubou a cena com a beleza.

Em seu perfil do Instagram, Yasmin Brunet compartilhou uma fotos mostrando a produção e arrancou elogios de seus seguidores: "Como é linda", destacou um. "Que look lindo", ressaltou outro. "Maravilhosa demais", disse o terceiro.

Veja o look de Yasmin Brunet:

Foto: AgNews

Foto: AgNews

Boninho nega que Yasmin Brunet foi convocada para BBB 23

Recentemente, Boninho foi ao seu Instagram desmentir alguns rumores em relação à próxima edição do Big Brother Brasil. “Entendendo as especulações do Big Brother. Pois é, então, Xamã. Mega artista, sou fã, mas não tá no Big. Vitão? Não tá no Big. Yasmin? Não tá no Big. Isabella? Não tá no Big. Casais? Menor vontade de botar casal no Big Brother”, fazendo referência ao rapper Xamã, o cantor Vitão, a influenciadora Yasmin Brunet e a atriz Isabella Santoni que, segundo rumores, estariam cotados para o BBB23. O diretor da Rede Globo comentou em que pé está a preparação e garantiu que o grupo Camarote, dos famosos, não é uma preocupação neste momento: “Agora a gente tá olhando, ligado no pessoal da Pipoca”.

