Yasmin Brunet relembra foto de costas na praia e choca: 'Deusa'

Em meio a boatos de namoro com MC Daniel, Yasmin Brunet relembra foto arrasadora na praia

A modelo Yasmin Brunet relembrou um clique arrasador em sua rede social. Nesta terça-feira, 07, a modelo resgatou uma foto de quando estava em Fernando de Noronha e impressionou ao surgir de costas.

Usando um biquíni, a herdeira de Luíza Brunet roubou a cena na paisagem deslumbrante ao esbanjar suas curvas esculturais na areia. Com suas tatuagens à mostra, a suposta nova namorada do cantor MC Daniel deu um show de beleza.

"Saudades Noronha, sereie-se", disse a influenciadora ao exibir seu corpaço fora do comum. Nos comentários, os internautas se mostraram chocados com a musa. "Deusa", enalteceram os fãs. "Gata demais", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Yasmin Brunet rebateu críticas que recebeu sobre o look escolhido para o aniversário da ex-BBB e cantora Pocah. "Eu não precisaria dar satisfação sobre a roupa que eu uso, mas vou explicar: o tema da festa em que estive ontem era funk nos anos 2000. E eu me senti bem à vontade para usar esta roupa. Aliás, mesmo que não fosse esse tema, eu sou uma mulher livre para usar a roupa que eu quiser e me sentir confortável. Precisamos parar muito urgentemente de julgar as mulheres (sempre as mulheres!) pelas roupas que usam. Sejam livres, por favor", escreveu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️✨🐚 (@yasminbrunet)

MC Daniel faz revelação sobre Yasmin Brunet

Durante o Prêmio Multishow nesta terça-feira, 07, a apresentadora Tata Werneck não perdeu a oportunidade de fazer suas piadas e até de arrancar informações de alguns convidados, como fez com o cantor MC Daniel sobre sua possível affair atual, a modelo Yasmin Brunet.

Sem confirmar o relacionamento publicamente, mas postando fotos com a ex-esposa do surfista Medina e trocando comentários carinhosos na rede social, o artista, que estava namorando a atriz Mel Maia nos últimos meses, revelou os seus planos com a loira.

"Vou casar, vou namorar e ter uma família linda igual à sua", disse MC Daniel ao ser questionado por Tata Werneck sobre estar apaixonado por Yasmin Brunet.