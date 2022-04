Yasmin Brunet posa com look poderoso e surpreende a web: "Musa"

A modelo deixou a web encantada ao posar com look deslumbrante nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 12h55

Nesta terça-feira, 5, a modelo Yasmin Brunet (33) deixou seus seguidores encantados com sua beleza.

Em seu perfil no Instagram, Yasmin posou com os cabelos ao vento esbanjando beleza no modelito preto.

A modelo que terminou recentemente seu casamento com Gabriel Medina (28) surgiu com um vestido preto e botas poderosas, completando o look com um cinto de correntes dourado.

E claro, o clique poderoso rendeu elogios para Yasmin: "Uma musa", escreveu um seguidor. "Não canso da sua beleza", disse outro. "Gata demais", ressaltou o terceiro.

- Yasmin Brunet chama atenção no Lollapalooza com look transparente e todo recortado

Yasmin Brunet posa com look poderoso e surpreende a web: