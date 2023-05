Yasmin Brunet ostenta beleza ao posar de vestido coladinho: ''Uma boneca''

Modelo Yasmin Brunet posta clique poderoso em elevador e deixa pernões à mostra em look curtinho que evidenciou sua cinturinha

A modelo e influenciadora digital Yasmin Brunet (34) roubou a cena nas redes sociais na última segunda-feira, 08, ao exibir um look poderoso all black!

Na imagem, publicada em sua conta oficial do Instagram, a famosa surgiu deslumbrante e poderosa ao posar em elevador. Com um vestido preto bem colado e os longos fios soltos, a loira fez carão e deixou suas curvas em evidência, principalmente a cintura fininha, e os pernões à mostra.

"Se der vontade, fica a vontade. Liga correndo nem pensa", escreveu Yasmin na legenda da postagem, citando música de Luan Santana (32) e colecionando chuva de elogios.

"Linda sereia", "Aff, é muito gata", "Que isso", "Cara, essa mulher é linda", "Uma boneca Barbie, impressionante", "Beleza surreal", "Não tenho condições pro tanto que você é linda", "Musa", "Deusaaa", babaram os seguidores nos comentários do post.

Confira o look de Yasmin Brunet:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet (@yasminbrunet)

Yasmin Brunet sofre acidente de carro e culpa 'eclipse'

A modelo Yasmin Brunet deu um susto em seus seguidores na sexta-feira, 05. Acontece que a loira sofreu um pequeno acidente de carro enquanto se deslocava até um compromisso no Rio de Janeiro. Super ‘Good Vibes’, ela tentou olhar para o lado positivo da situação e culpou o eclipse lunar ao reltar o perrengue na web.

Pelos stories, Yasmin publicou uma foto em que aparece sentada no banco de trás do veículo. Pela janela, é possível ver duas pessoas resolvendo o ocorrido do lado de fora. Na legenda, a filha da atriz e modelo Luiza Brunet abriu detalhes do acidente: "Bom eclipse para todos. Meu dia já começou com uma batida de carro". “Vou olhar pelo lado positivo… está tudo bem”, Yasmin tranquilizou os seguidores.