Yasmin Brunet não engole críticas ás suas tatuagens e desabafa: "Não me arrependo"

Modelo Yasmin Brunet não engole comentários sobre suas tatuagens e faz desabafo; confira!

Na tarde desta quinta-feira, 15, Yasmin Brunet resolveu desabafar ao ser alvo de críticas nas redes sociais. É que a modelo dividiu opiniões na web, após compartilhar diversos cliques de biquíni, onde deixou algumas tatuagens à mostra. Inclusive, até recebeu reclamações dos internautas por ter ‘estragado seu corpo’.

"Você é tão linda, mas suas tatuagens não combinam com sua beleza", opinou uma. "Porque são mal feitas. A famosa tatuagem de 'cadeia'", afirmou outra. "Muito bonita, pena que estraga o corpo com tatuagem", falou uma terceira. "Concordo. As tatuagens são horríveis", acrescentou um.

Em entrevista ao portal da Marie Clarie, a ex-namorada do surfista, Gabriel Medina, foi super sincera ao destacar que não se importa com as críticas que recebe diariamente: “Eu amo as minhas tatuagens, cada uma tem uma história e um significado para mim. Então, o que posso dizer é que não me arrependo de ter feito nenhuma. As críticas definitivamente não me atingem em nada neste ponto”, pontuou.

Na sequência, a loira explicou que cada tatuagem carrega um significado muito importante, e que nenhuma foi feita de forma aleatória. “Todas as minhas tatuagens têm uma história especial. Nunca fiz uma tatuagem só por fazer. Tenho mais de 20 e todas marcam o meu corpo da mesma forma que marcaram minha vida. Foram fases e momentos que quis eternizar na minha pele”, diz ela, que revelou qual é a sua tatuagem favorita. “Amo a que tenho na palma da mão escrito LOVE”, contou.

Há poucos dias, Yasmin Brunet deixou os mais de três milhões de seguidores incrédulos depois de revelar a sua idade. Isso porque a influenciadora publicou um clique especial para celebrar a chegada do novo ciclo em sua vida. “Bem vindos 3.5! Já to vendo que você vai ser o melhor ano da minha vida”, declarou.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE YASMIN BRUNET:

Solteira, Yasmin Brunet revela qual seu homem ideal: ‘Preparada’

Nos últimos dias,Yasmin Brunet usou suas redes sociais para detalhar um pouco sobre como seria seu homem ideal. “Deus, se for da sua vontade, coloca um cara fiel, cheiroso e tatuado na minha vida… sua filha está preparada”, escreveu a modelo, em uma publicação compartilhada em seu perfil oficial no Twitter, na tentativa de achar o homem certo que pode arrematar seu coração.

Solteiríssima desde que terminou seu casamento com o surfista Gabriel Medina, a famosa revelou que está pronta para um novo relacionamento. Os internautas não perderam tempo e apoiaram a modelo, que teve um relacionamento para lá de conturbado com Medina.