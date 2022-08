Yasmin Brunet mostra tatuagem no bumbum ao posar de biquíni

A modelo Yasmin Brunet empinou o bumbum em frente ao espelho com biquíni de oncinha de deixou os fãs babando

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 15h53

Yasmin Brunet (34) chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar uma foto de biquíni e exibir a sua tatuagem no bumbum. Em frente ao espelho, a modelo mostrou o corpaço e arrancou elogios.

Para renovar o bronzeado, ela elegeu um modelo fininho e de oncinha, e fez questão de exibir no espelho. "Bebêzinha", escreveu ela na legenda.

Os admiradores não pouparam elogios nos comentários. "Sereia mais linda não existe", "Bem Barbie", "Socorro, que mulher", "Simplesmente maravilhosa", dispararam eles.

Recentemente, Yasmin Brunet ostentou seu corpaço escultural e o shape impecável, e recebeu chuva de elogios dos fãs na web.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin 🧜🏼‍♀️ (@yasminbrunet)

YASMIN BRUNET E XAMÃ VIVEM ROMANCE, DIZ COLUNISTA

A modelo Yasmin Brunet pode ter encontrado um novo amor! De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, ela está vivendo um romance com o cantor Xamã (32) há cerca de um mês. Por enquanto, o relacionamento deles não teria um 'rótulo' e os amigos próximos já sabem do novo affair. Inclusive, o colunista informou que eles foram vistos juntos em uma viagem para Fernando de Noronha neste mês e eles já teriam ficado no Carnaval.

