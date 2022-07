Yasmin Brunet mostra curvas perfeitas em clique à beira-mar: ''Verdadeira sereia''

Modelo Yasmin Brunet rouba a cena na web ao ostentar corpaço escultural em foto na praia durante viagem para Fernando de Noronha

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 13h12

A modelo Yasmin Brunet (34) já está com saudade de Fernando de Noronha! Nesta terça-feira, 12, a loira usou suas redes sociais para postar uma nova foto feita durante a recente viagem.

A gata arrancou elogios dos fãs ao compartilhar mais um clique em que aparece de biquíni. Em seu perfil no Instagram, a filha de Luiza Brunet (60) esbanjou sua beleza ao exibir o corpaço em dia de sol na praia.

Usando biquíni de crochê com búzios, a musa apostou no carão e posou na areia após mergulho no mar, recebendo uma chuva de elogios dos admiradores.

"Quero nadar nas suas águas. Nas ondas dos seus cabelos", escreveu Yasmin na legenda da publicação, citando trecho da música Sereia, do cantor Roberto Carlos (81).

Nos comentários, os fãs babaram pela beleza de Yasmin. "Verdadeira sereia", "Sem condições Yasmin", "Musa", "Mulher mais linda do mundo", "Mulher linda da preula", "Gata maravilhosa", "Muita beleza", "Deusa do mar", exaltaram os fãs.

Yasmin Brunet e Xamã vivem romance, diz colunista

Yasmin Brunet está vivendo um romance com o cantor Xamã (32) há cerca de um mês, segundo informações do colunista Leo Dias, do site Metrópoles. O relacionamento deles não teria um 'rótulo' e os amigos próximos já sabem do affair. De acordo com o colunista, eles foram vistos juntos em uma viagem para Fernando de Noronha neste mês e já teriam ficado no Carnaval.

Confira a nova foto de Yasmin Brunet de biquíni em Noronha: