Yasmin Brunet faz topless e empina o bumbum ao renovar o bronzeado: ''Igual um lagarto no sol''

Modelo Yasmin Brunet tira a parte de cima do biquíni ao tomar sol e mostra suas tatuagens em foto feita durante viagem em Noronha

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 08h23

A modelo Yasmin Brunet (34) recebeu uma chuva de elogios dos seguidores ao compartilhar mais um clique exibindo sua beleza nas redes sociais!

No domingo, 24, a loira publicou um novo registro em que aparece de biquíni, deixando os fãs babando ao posar renovando o bronzeado. Na foto, postada em seu feed no Instagram, a ex-mulher de Gabriel Medina (28) surgiu fazendo topless, sem a parte de cima do biquíni, e mostrou suas curvas perfeitas, além de suas tatuagens, uma delas, no bumbum.

"Igual a um lagarto no sol", escreveu Yasmin na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs babaram pela gata. "Linda", "Divina", "Maravilhosa", "O monumento que é essa sereia", "Que mulher linda", "Chocada com essa beleza, Brasil", destacaram os admiradores.

Confira o clique sensual de Yasmin Brunet de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin (@yasminbrunet)

Yasmin Brunet desabafa que não confia em mais ninguém

Recentemente, Yasmin Brunet usou suas redes sociais para falar sobre ter se decepcionado com algumas amizades. Sem citar nomes, a influenciadora digital afirmou em sua conta no Twitter que mudou seu jeito de ser e que não confia mais nas pessoas. Os internautas especularam que as indiretas sejam para Jade Picon (20), que é alvo de boatos de romance com o ex-marido de Yasmin, o surfista Gabriel Medina (28). "Nossa tem gente que não merece nem um segundo do seu tempo… Hoje em dia amizade não vale nada. Confie na sua intuição e não espere o melhor de ninguém. É um trauma atrás do outro. Acho e depois de tudo o que aconteceu nos últimos tempos eu não confio em ninguém. Nunca mais", disparou a loira.

