Yasmin Brunet faz procedimento estético no bumbum: “Contrações”

Modelo Yasmin Brunet passa por procedimento estético para deixar o bumbum mais empinado e definido

A modelo Yasmin Brunet (34) pegou seus mais de 3 milhões de seguidores de surpresa ao compartilhar uma novidade em seu Instagram nesta sexta-feira, 12. É que a loira decidiu dar um up no corpão e apareceu deitada em uma maca em seu stories, enquanto realizava um procedimento estético para deixar o bumbum mais empinadinho e definido.

Yasmin registrou a aplicação de um protocolo estético, que é minimamente invasivo: “20 mil contrações em 30 minutos”, a influenciadora digital explicou na legenda do vídeo em que exibe o bumbum tatuado envolto pelo equipamento que dá ‘choques’ para aumentar as contrações musculares e promover os resultados desejados.

Yasmin Brunet faz procedimento estético no bumbum - Reprodução/Instagram

Essa não foi a primeira vez que Yasmin realizou o procedimento. Há cerca de um ano, a loira também compartilhou alguns stories mostrando detalhes da aplicação do mesmo protocolo: “Dia de fazer 20 mil abdominais, 20 mil agachamentos e 20 mil panturrilhas”, a filha da atriz Luíza Brunet (60) brincou sobre os resultados dos estímulos musculares e entregou o segredo por trás do corpão sarado e definido.

Na última quinta-feira, 11, a modelo Yasmin Brunet derreteu o coração dos seguidores com um clique para lá de sensual, onde aparece usando nenhum tipo de roupa, cobrindo apenas o necessário em seu corpão com uma toalha. O registro ousado arrancou suspiros e acumulou centenas de elogios dos fãs nos comentários.

“Amo terra firme, mas me afogo no seu mundo”, escreveu a modelo na legenda da publicação em que aparece completamente despida, cobrindo apenas uma parte de seu corpo com uma toalha branca, mas deixando um pedaço de sua cinturinha fina e um pouco de seu seio descoberto. Ela também usou parte dos longos cabelos loiros para esconder o necessário. Confira o registro!