Yasmin Brunet exibe corpão ao postar clique de biquíni: ''Deusa''

Solteira, Yasmin Brunet ganhou elogios dos fãs ao compartilhar uma foto usando um biquíni vermelho

CARAS Digital Publicado em 07/03/2022, às 15h46

Solteira, Yasmin Brunet (33) surgiu poderosa nas redes sociais na tarde desta segunda-feira, 7.

No feed do Instagram, a modelo compartilhou uma imagem em que aparece usando um biquíni vermelho com detalhes branco e com amarrações na cintura.

Na legenda, Yasmin deixou uma mensagem provocante. "Ouviu e se hipnotizou com canto da sereia", escreveu ela na legenda.

A publicação rapidamente recebeu várias curtidas e elogios. "Gata", disse uma seguidora. "Deusa", escreveu outra. "Mulher perfeita", afirmou uma internauta. "Realmente você é uma sereia", comentou uma fã.

Yasmin tira sobrenome do ex-marido

A modelo Yasmin Brunet não usa mais o sobrenome do ex-marido, Gabriel Medina (28). A influenciadora digital usava "Yasmin Brunet Medina" na biografia do Instagram desde que oficializou a união om o surfista, em dezembro de 2022, no entanto, retirou o sobrenome do ex de sua rede social após boatos de que ele já estaria se envolvendo com outra pessoa.

Confira: