Yasmin Brunet exagera no sol e exibe marquinha de biquíni: ''Alerta de um quase nude''

Modelo Yasmin Brunet levanta a blusa e brinca ao mostrar marquinha de biquíni após pegar muito sol no Rio de Janeiro

A modelo Yasmin Brunet (34) mostrou para seus seguidores nas redes sociais na quarta-feira, 14, que acabou pegando muito sol e brincou sobre o corpo!

Nos Stories de seu Instagram, a influenciadora digital exibiu o bronzeado adquirido durante viagem para o Rio de Janeiro. Nas imagens, a loira aparece só de toalha após o banho contando que exagerou no banho de sol.

"Mais uma vez exagerei bonito no sol. Estou vermelha e nas costas ainda fiz uma marca dupla, porque não ajeitei o biquíni direito... olha minha cor! Eu me queimei muito. Estou ardendo", declarou a filha de Luiza Brunet.

A famosa levantou a blusa e exibiu a marquinha da parte de cima do biquíni. "Alerta de um quase nude", brincou ela, que em seguida postou: "Gente, sério... Olha a minha cor, meu Deus! Eu queimei muitooo!"

Recentemente, Yasmin Brunet confessou que está despreocupada com exercícios e dietas. "Sendo muito sincera com vocês, nunca estive tão sem regras na alimentação e exercício. Quero muito voltar a comer bem e me exercitar, porque quando largo a mão, largo mesmo", afirmou.

Confira Yasmin Brunet mostrando a marquinha de biquíni:

Yasmin Brunet é vista em mesmo evento que o ex, Gabriel Medina

A influenciadora Yasmin Brunet foi flagrada recentemente curtindo o Kriok Festival junto com os amigos no sambódromo do Rio de Janeiro. A loira atraiu diversos olhares ao chegar no local em um veículo da produção da festa usando um vestidinho justinho e com detalhes em recortes.

Entre os convidados do evento também estava presente o ex-marido da modelo, o surfista Gabriel Medina (28). Evitando dar entrevistas, o atleta também chegou ao local na companhia de amigos e tentou ser o mais discreto possível.

Vale lembrar que Yasmin Brunet e Gabriel Medina estão separados desde do início de janeiro deste ano, após anunciarem o fim do casamento.

