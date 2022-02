Yasmin Brunet encanta web ao postar clique de biquíni e recebe apoio após separação de Gabriel Medina

Modelo e influenciadora digital Yasmin Brunet ostenta corpaço em foto de biquíni na praia e fãs torcem por reconciliação com Gabriel Medina

CARAS Digital Publicado em 01/02/2022, às 08h21

A modelo Yasmin Brunet (33) encantou os fãs nas redes sociais!

A influenciadora digital, que recentemente anunciou sua separação do surfista Gabriel Medina (28), compartilhou um clique poderoso em sua primeira publicação no feed após o término.

Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram na segunda-feira, 31, a loira surgiu usando um biquíni animal print em foto na praia e ostentou seu corpaço escultural.

Na legenda da publicação, ela falou sobre o lançamento de sua marca de produtos para cabelos.

Os fãs não pouparam elogios à gata e também deixaram mensagens carinhosas nos comentários do post, torcendo pela reconciliação com o tricampeão mundial de surfe.

"Sereia perfeita!!", "Perfeita e cheia de luz", "Deusaaaaa", "Mulher, o tanto que tu é bonita", destacaram os internautas.

"Eiiii mano @gabrielmedina... corre aqui que ainda dá tempo. Que peixão", disse um seguidor. "Que tudo entre você e Medina se resolvem. Deuses abençoe a união de vocês. Casamento é de Deus. Estou na torcida", comentou outra.

Apesar de ter confirmado o fim do relacionamento com Gabriel Medina, Yasmin Brunet não apagou as fotos com o atleta e ainda mantém o sobrenome do ex-marido em sua biografia no Instagram. Seu último post foi feito em apoio a ele, que decidiu se afastar do circuito mundial de surfe para cuidar de sua saúde mental.

Confira o clique de Yasmin Brunet de biquíni: