Yasmin Brunet empina o bumbum em clique à beira-mar: ''Que sereia''

Modelo Yasmin Brunet rouba a cena pelo corpaço ao compartilhar foto em que aparece com biquíni animal print na praia

A modelo Yasmin Brunet (34) deixou os seus admiradores babando ao postar uma nova foto em que aparece exibindo sua beleza de biquíni!

Nas redes sociais, a filha de Luiza Brunet ostentou suas curvas perfeitas em foto feita durante viagem para Fernando de Noronha.

No clique, a loira surgiu com os cabelos ao vento, de óculos escuros e usando um biquíni com estampa animal print, verde neon com preto. Empinando o bumbum redondinho, a gata, que recentemente foi vista entrando na van da equipe do rapper carioca Filipe Ret (37), apostou no carão.

Ao legendar a imagem no seu feed do Instagaram, Yasmin Brunet citou nome de música da cantora Rihanna (34), Phresh Out the Runway.

Os fãs não pouparam elogios e enalteceram a beleza de Yasmin. "Uma das mulheres mais bonitas do Brasil", "Perfeição", "TU SE ACHA A GOSTOSONA, NÉ?! Pois parabéns, eu também acho", "Deusa master", "Que sereia", destacaram.

Confira a foto de Yasmin Brunet:

Yasmin Brunet exibe tatuagens 'secretas' e eleva temperatura na web

A modelo e atriz Yasmin Brunet decidiu deixar seus seguidores malucos recentemente! Ao compartilhar um pouco de sua rotina de cuidados com a pele, a loira publicou um vídeo tomando banho em que aparece nua, e exibe algumas tatuagens ‘secretas’ em seu corpo.

“Melhor parte do dia para mim. Amo tomar banho. Sinto que a água vai tirando tudo de ruim que podemos ter absorvido”, escreveu a modelo e ex-namorada do surfista Gabriel Medina. No vídeo, ela usa a música “Love Love”, dos Gilsons, como trilha sonora. Ao tomar banho e lavar o cabelo, a atriz deixou escapar que ela tem algumas tatuagens espalhadas pelo corpo escultural dela. “Depois do banho hidrato bastante a pele com o melhor óleo do mundo”, disse ela, em outro vídeo.

