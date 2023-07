Yasmin Brunet desagrada ao surgir com a cor do cabelo diferente: 'Não inventa'

Mudou? Yasmin Brunet desagrada ao propor mudança de visual; mãe da modelo não aprovou e fãs também não

A influenciadora Yasmin Brunet não recebeu apoio ao propor uma mudança de visual nos últimos dias. Em sua rede social, a modelo, que é loira, compartilhou cliques usando duas cores diferentes e pediu a opinião dos internautas.

Ao surgir com os fios rosados e mais escuros em outro clique, a musa acabou desagradando. A mãe dela, LuIza Brunet, deu uma opinião sincera e deixou claro que não apoia a herdeira, exceto por uma condição: se ela receber algo bom por isso, no caso, um cachê.

"1 ou 2? Tô querendo mudar", perguntou Yasmin Brunet. Em respostas, ela recebeu várias negativas. "Em time que tá ganhando não se mexe a não ser que o passe valha a pena", brincou Luiza Brunet com a filha.

Nos comentários, os seguidores também não gostaram muito da possível mudança. "Nenhum ! Não inventa moda, essas loucuras que às vezes dá na cabeça da gente é devido à energia da inveja alheia. Não mexa no seu cabelo maravilhoso", opinaram. "Vai dormir, princesa, teu mal é sono", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, a loira causou polêmica ao mandar uma indireta para o ex-marido, o surfista Gabriel Medina. A brincadeira com o filtro consistia em juntar Yasmin com uma letra, e depois, o emoji que a junção dos dois resultava. A letra em questão foi “G”, a inicial do seu ex-marido. E o emoji resultante foi de coração partido.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet🧜🏼‍♀️🌟 (@yasminbrunet)

O término de Yasmin Brunet e Gabriel Medina

Gabriel Medina e Yasmin Brunet tiveram um relacionamento entre 2020 e 2022. Foi ainda em 2020 que o surfista e a modelo se casaram. Em janeiro do ano passado, o casal anunciou oficialmente a separação.

"Todo final de relacionamento é horrível, mas é muito mais difícil quando você está sendo exposta o tempo todo. Foi muito cruel o meu, porque eram mentiras todos os dias, e sempre ruim pra mim, eu sendo o lixo", desabafou Yasmin em uma participação ao podcast “PodDelas” em agosto do ano passado.