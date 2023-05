Yasmin Brunet deixa web babando em selfie de biquíni no espelho: ''Escultural''

Curtindo dias nos Estados Unidos, modelo Yasmin Brunet posa de biquíni cavado em clique e rouba a cena ao exibir curvas e cinturinha

Nesta quinta-feira, 25, a influenciadora digital Yasmin Brunet (34) deixou seus seguidores babando ao compartilhar um novo clique nas redes sociais!

Em seu feed no Instagram, a modelo publicou uma selfie no espelho em que aparece usando um chapéu preto, cobrindo parte de seu rosto, e de biquíni cavadíssimo, chamando atenção dos fãs pelas curvas e a cintura fininha.

Com a parte de cima em preto e branco de cortininha, e a calcinha azul, a loira posou exibindo o piercing no umbigo e algumas de suas tatuagens espalhadas pelo corpo, e encantou a web. Na legenda, ela brincou com meme do "suquinho de maracujá".

A famosa colecionou elogios nos comentários: "Sereia", "Perfeita demais", "Que gataaa", "Você zera o game demais, que gata", "Perfeição resume você", "Escultural", "Roubou toda a beleza do mundo", "Que mulher linda é essa", "Que mulher".

Recentemente, Yasmin revelou qual é seu homem ideal. Solteira desde que terminou seu casamento com o surfista Gabriel Medina (29), a famosa afirmou que está pronta para um novo relacionamento. “Deus, se for da sua vontade, coloca um cara fiel, cheiroso e tatuado na minha vida… sua filha está preparada”, escreveu ela em uma publicação compartilhada em seu Twitter.

Confira a foto de Yasmin Brunet de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet (@yasminbrunet)

Yasmin Brunet exibe o corpão em cliques na praia

A modelo Yasmin Brunet roubou a cena nas redes sociais, mais uma vez, ao compartilhar registros em que aparece de biquíni em viagem na companhia de uma amiga para Miami, nos Estados Unidos!

Nos cliques, publicados em seu perfil no Instagram, a loira posou sorridente empinando o bumbum e ao lado da amiga Stephania curtindo dia na praia. Usando um look azul, a filha de Luiza Brunet (60) colecionou elogios dos fãs pela beleza e o corpaço escultural, deixando tatuagens à mostra, e chegou a ser comparada com a mãe nos comentários do post.