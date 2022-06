Yasmin Brunet deixa shape sarado à mostra em look preto e arranca elogios: ''Sereia linda''

Modelo Yasmin Brunet surge fazendo carão ao posar com top e calça preta e faz post misterioso citando a cantora Luísa Sonza

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 09h59

A modelo Yasmin Brunet (34) deixou os fãs babando nas redes sociais ao postar um novo clique em seu perfil no Instagram!

No domingo, 12, a influenciadora digital, que completou 34 anos no último dia 06, publicou uma foto exibindo um look poderoso que usou em sua festa de aniversário e recebeu uma enxurrada de elogios.

Na imagem, a gata posou usando um top e calça na cor preta com cinto e detalhes pratas, ostentando suas curvas perfeitas com a barriga sarada em evidência. Fazendo carão, a loira posou com os cabelos soltos e uma das mãos na cintura.

"Você sabe que eu tenho o tempero, você sabe que eu sou atrevida", disse ela ao legendar a postagem, em inglês.

O post recebeu muitas curtidas e comentários dos fãs, que destacaram a beleza da filha de Luiza Brunet. "Musa", "Lindíssima", "Sereia linda", "Deusa", "Capa de revista", "Se eu tivesse 1/4 dessa beleza eu era feliz", exaltaram os seguidores.

Na manhã desta segunda-feira, 13, Yasmin intrigou os fãs com post misterioso. Nos Stories de seu Instagram, a famosa publicou vídeo da nova música de Luísa Sonza (23) com Baco Exu do Blues, Hotel Caro, e escreveu: "Mentira também é ocultar verdade, proque você não cuidou de mim".

Solteira, Yasmin Brunet fala sobre 'Dia dos Namorados'

Recentemente, em papo com os internautas, Yasmin Brunet falou sobre como passaria o Dia dos Namorados. A modelo disse que depois de muito tempo, passaria a data sozinha. "Solteira?", quis saber um fã. "Sim. Inclusive, esse vai ser meu primeiro Dia dos Namorados solteira em uns 10 anos ou mais", disse Yasmin, que se separou do surfista Gabriel Medina no início deste ano. Vale lembrar que ela também foi casada com Evandro Soldati, com quem ficou por 15 anos.

Confira as publicações de Yasmin Brunet: