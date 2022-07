Yasmin Brunet deixa fãs babando ao postar foto ousada com calcinha à mostra: ''Que mulher!''

Modelo Yasmin Brunet rouba a cena na web ao postar registro de ensaio usando look todo jeans e calcinha branca

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 13h52

A modelo Yasmin Brunet (34) costuma deixar os fãs babando nas redes sociais com sua beleza! Desta vez, não foi diferente!

A gata tirou o fôlego dos seguidores nesta quarta-feira, 06, ao compartilhar um registro esbanjando sensualidade. A ex-mulher de Gabriel Medina (28) recebeu enxurrada de elogios dos internautas, que ficaram de queixo caído com o arraso.

Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, a loira posou só com uma jaqueta e calça jeans aberta, deixando em evidência uma calcinha branca. Para completar o visual, ela apostou em acessórios para o corpo, que valorizaram ainda mais suas curvas perfeitas.

"Calça jeans... camisa branca... entrou na sala você sabe que fez meus olhos arderem", escreveu Yasmin ao legendar o post, em inglês.

"Deusa, sereia maravilhosa", "Perfeita", "Que mulher!", "A patroa tá on!", ""Cheia de charme", "Deus fez em 6 dias e no 7º descansou", "Que mulher, meeeu Deus", "Deusa", elogiaram nos comentários.

Recentemente, a mãe de Yasmin, Luiza Brunet (60) chocou a web ao posar completamente nua.

Yasmin Brunet revela que já foi traída

Em papo com os fãs, Yasmin Brunet revelou que já foi traída. "Você daria uma chance, se fosse traição?", perguntou uma internauta. "Não [daria uma chance]. Não conseguiria confiar de novo. Relacionamento sem confiança não existe. Mas isso vai de pessoa para pessoa. Tem gente que consegue lidar com isso e dar mais uma chance. Não existe certo ou errado. Existe o que você sabe que dá certo para você", respondeu. Yasmin, então, contou sobre traição, sem citar nomes: "Eu já dei uma chance depois de uma traição e me arrependi".

Vale lembrar que Brunet está solteira desde o fim de seu casamento com o surfista Gabriel Medina no início do ano, após cerca de um ano juntos. Antes, a modelo ficou por 15 anos com Evandro Soldati, de quem se separou em fevereiro de 2020.

Confira o clique sensual publicado por Yasmin Brunet: