Yasmin Brunet chama atenção da web com look transparente: ''Bonita até enrolada num lençol''

Modelo Yasmin Brunet roubou a cena nas redes sociais ao exibir vestido transparente com lingerie à mostra

CARAS Digital Publicado em 17/03/2022, às 09h15

A modelo Yasmin Brunet (33) roubou a cena nas redes sociais na noite de quarta-feira, 16!

A influenciadora digital compartilhou look ousado e recebeu uma enxurrada de elogios dos fãs em seu perfil no Instagram.

Na imagem, a loira surgiu usando um vestido vazado, bem transparente, deixando à mostra conjunto de lingerie por baixo. Ela completou o visual com botas over the knee e ostentou o corpaço.

"Sim ou não?", questionou Yasmin, que recentemente falou sobre saúde mental, na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios à gata. "Uou", disse Andressa Suita. "Mulher, tu és bonita até enrolada num lençol", exaltou um admirador. "Nossa Barbie natural", comparou outra. "A beleza dessa mulher é surreal", destacou uma terceira. "Linda desse jeito. Se tiver concurso Musa do Hexa, eu voto em você tamanha beleza e simpatia", comentou mais uma.

Yasmin Brunet curte show de Luan Santana

Yasmin Brunet aproveitou a noite de quinta-feira, 16, com amigas em show de Luan Santana em São Paulo. Nos Stories, ela compartilhou vídeos tietando o artista e cantando todas as músicas dele. Uma amiga de Yas brincou: “Eu sou a pessoa que não sabe a letra e ela sabe todas. Yasmin, a maior fã que Luan Santana já viu”.

Recentemente, Yasmin encontrou o ex-marido, Gabriel Medina (28), pela primeira vez após a separação. Os dois compareceram à festa de lançamento da marca de roupas de GKay (29), em São Paulo. Dois meses após anunciarem o fim do casamento, que durou cerca de um ano, a modelo e surfista não ficaram próximos durante o evento e posaram separados para fotos.

Famosos como Léo Santana, Pedro Sampaio, Dilsinho, Tierry, Gabi Martins e Maíra Cardi também compareceram à festa de lançamento da marca.

Confira o look de Yasmin Brunet: